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Шредер встретится в Москве с Путиным в рамках усилий по прекращению войны РФ против Украины – СМИ

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У Шредера с Путиным давние дружеские отношения
У Шредера с Путиным давние дружеские отношения
Фото: EPA

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер находится в Москве, поздно вечером 10 марта он должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках посреднических усилий по прекращению войны РФ против Украины. Об этом написало Politico со ссылкой на источники.

Сообщается, что Шредер согласился быть посредником в ответ на предложение украинской стороны. 7 марта в Стамбуле при содействии МИД Турции он встретился с украинской делегацией во главе с нардепом от "Голоса" Рустемом Умеровым, который принимал участие в переговорах с РФ о прекращении огня в Беларуси.    

По данным Politico, Умеров сказал Шредеру, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы канцлер использовал свои отношения с Путиным, чтобы попытаться договориться хотя бы о прекращении огня.

Издание отмечает, что украинская сторона дала Шредеру указания по тем вопросам, по которым готова вести переговоры с РФ, в частности – вступления Украины в НАТО, статуса Крыма и будущего Донбасса.

Как пишет Politico, Путин согласился принять Шредера в Москве.

Шредер был главой правительства Германии с 1998-го по 2005 год. В 2006 году возглавил комитет акционеров компании Nord Stream AG, управляющей российским газопроводом "Северный поток". В сентябре 2017 года стал председателем совета директоров "Роснефти". В июне 2021 года его переизбрали на эту должность.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Украина провела три раунда переговоров с РФ после ее массового военного вторжения на территорию страны 24 февраля.

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в районе украинско-белорусской границы. Основной их целью было прекращение огня и боевых действий на территории Украины. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, "стороны определи ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения".

Второй раунд состоялся 3 марта. После него украинская делегация сообщила, что не получила результатов, на которые рассчитывала. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что гуманитарные коридоры – это "программа-минимум" переговоров.

Третий раунд прошел 7 марта. "Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", – сообщил Подоляк по завершении переговоров.

По данным главного расследователя Bellingcat Христо Грозева, на переговорах с Украиной Россия требовала назначения премьер-министром нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, признания Крыма и ОРДЛО и "никакого НАТО".

10 марта в Анталье состоялась трехсторонняя встреча глав МИД РФ, Украины и Турции. По итогам переговоров министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия привязала прекращение боевых действий к выполнению требований Путина к Украине.

Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном 28 февраля назвал три условия прекращения войны, которую РФ развязала против Украины 24 февраля: признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по "демилитаризации и денацификации украинского государства", обеспечение "нейтрального статуса" Украины.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил после встречи с Кулебой, что Россия якобы "не нападала" на Украину и на другие страны не планирует.

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Украина, Турция, Москва, переговоры, нападение, Герхард Шредер, вторжение, Стамбул, Владимир Зеленский, прекращение огня, война России против Украины, президент, МИД Турции, встреча, Рустем Умеров, нардеп
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