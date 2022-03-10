Шредер встретится в Москве с Путиным в рамках усилий по прекращению войны РФ против Украины – СМИ

Сообщается, что Шредер согласился быть посредником в ответ на предложение украинской стороны. 7 марта в Стамбуле при содействии МИД Турции он встретился с украинской делегацией во главе с нардепом от "Голоса" Рустемом Умеровым, который принимал участие в переговорах с РФ о прекращении огня в Беларуси.

По данным Politico, Умеров сказал Шредеру, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы канцлер использовал свои отношения с Путиным, чтобы попытаться договориться хотя бы о прекращении огня.

Издание отмечает, что украинская сторона дала Шредеру указания по тем вопросам, по которым готова вести переговоры с РФ, в частности – вступления Украины в НАТО, статуса Крыма и будущего Донбасса.

Как пишет Politico, Путин согласился принять Шредера в Москве.

Шредер был главой правительства Германии с 1998-го по 2005 год. В 2006 году возглавил комитет акционеров компании Nord Stream AG, управляющей российским газопроводом "Северный поток". В сентябре 2017 года стал председателем совета директоров "Роснефти". В июне 2021 года его переизбрали на эту должность.

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