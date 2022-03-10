Россия привязала прекращение боевых действий к выполнению требований Путина к Украине – Кулеба

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.
"Мы не можем остановить войну, если у страны, которая осуществила агрессию и нападение, нет желания этого делать. Сегодня я услышал, что прекращение огня привязано Российской Федерацией к выполнению требований, выдвинутых президентом [РФ Владимиром] Путиным в адрес Украины. В связи с этим хочу подтвердить еще раз, что Украина не сдалась, не сдается и не сдастся. Мы готовы к дипломатии, мы ищем дипломатические решения, но пока их нет, мы будем защищать наших людей, нашу землю от российской агрессии", – сказал Кулеба.
Глава МИД Украины выразил надежду, что формат переговоров будет иметь продолжение.
"Я готов к нему, если российская сторона будет готова к предметному разговору, а не к повторению широко распространенных и пропагандистских штампов и нарративов об Украине… Мы сделаем все для мира, для спасения жизни наших граждан", – отметил Кулеба.
Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном 28 февраля назвал три условия прекращения войны, которую РФ развязала против Украины 24 февраля: признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по "демилитаризации и денацификации украинского государства", обеспечение "нейтрального статуса" Украины, сообщается на сайте Кремля.
Война России против Украины. Главное
7 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что 10 марта в Анталье состоится трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и России. Турецкий министр пояснил, что встреча пройдет в рамках дипломатического форума в Анталье, согласие на участие в котором уже дали и Сергей Лавров, и Дмитрий Кулеба.
Глава МИД Украины говорил, что у него нет каких-либо завышенных ожиданий от предстоящих переговоров с Лавровым.
"Безусловно, будем выжимать по максимуму. Наш интерес – прекращение огня, освобождение наших территорий и безусловное решение всех гуманитарных вопросов и катастроф, созданных российской армией. Это уже не вопросы, это катастрофы", – сказал Кулеба 9 марта.