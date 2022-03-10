Россия привязала прекращение боевых действий к выполнению требований Путина к Украине – Кулеба

Кулеба о РФ: Мы не можем остановить войну, если у страны, которая осуществила агрессию и нападение, нет желания этого делать Фото: EPA

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

"Мы не можем остановить войну, если у страны, которая осуществила агрессию и нападение, нет желания этого делать. Сегодня я услышал, что прекращение огня привязано Российской Федерацией к выполнению требований, выдвинутых президентом [РФ Владимиром] Путиным в адрес Украины. В связи с этим хочу подтвердить еще раз, что Украина не сдалась, не сдается и не сдастся. Мы готовы к дипломатии, мы ищем дипломатические решения, но пока их нет, мы будем защищать наших людей, нашу землю от российской агрессии", – сказал Кулеба.

Глава МИД Украины выразил надежду, что формат переговоров будет иметь продолжение.

"Я готов к нему, если российская сторона будет готова к предметному разговору, а не к повторению широко распространенных и пропагандистских штампов и нарративов об Украине… Мы сделаем все для мира, для спасения жизни наших граждан", – отметил Кулеба.

Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном 28 февраля назвал три условия прекращения войны, которую РФ развязала против Украины 24 февраля: признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по "демилитаризации и денацификации украинского государства", обеспечение "нейтрального статуса" Украины, сообщается на сайте Кремля.

Война России против Украины. Главное