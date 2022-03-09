Кулеба прибыл в Анталью на переговоры с Лавровым

"По приглашению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, Дмитрий Кулеба прибыл в Анталью для проведения переговоров по прекращению Россией боевых действий и войны против Украины", – написал Николенко.



Война России против Украины. Главное

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

7 марта Чавушоглу сообщил, что 10 марта в Анталье состоится трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и России. Турецкий министр пояснил, что встреча пройдет в рамках дипломатического форума в Анталье, согласие на участие в котором уже дали и Лавров, и Кулеба.

Глава МИД Украины говорил, что у него нет каких-либо завышенных ожиданий от предстоящих переговоров с Лавровым.

"Безусловно, будем выжимать по максимуму. Наш интерес – прекращение огня, освобождение наших территорий и безусловное решение всех гуманитарных вопросов и катастроф, созданных российской армией. Это уже не вопросы, это катастрофы", – сказал Кулеба 9 марта.