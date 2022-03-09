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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба прибыл в Анталью на переговоры с Лавровым

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Кулеба говорил, что у него нет каких-либо завышенных ожиданий от предстоящих переговоров с Лавровым
Кулеба говорил, что у него нет каких-либо завышенных ожиданий от предстоящих переговоров с Лавровым
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вечером 9 марта прилетел в Анталью (Турция), где 10 марта у него запланированы переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил в Facebook.

"По приглашению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, Дмитрий Кулеба прибыл в Анталью для проведения переговоров по прекращению Россией боевых действий и войны против Украины", – написал Николенко.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/10226439926359696


Война России против Украины. Главное

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

7 марта Чавушоглу сообщил, что 10 марта в Анталье состоится трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и России. Турецкий министр пояснил, что встреча пройдет в рамках дипломатического форума в Анталье, согласие на участие в котором уже дали и Лавров, и Кулеба.

Глава МИД Украины говорил, что у него нет каких-либо завышенных ожиданий от предстоящих переговоров с Лавровым. 

"Безусловно, будем выжимать по максимуму. Наш интерес – прекращение огня, освобождение наших территорий и безусловное решение всех гуманитарных вопросов и катастроф, созданных российской армией. Это уже не вопросы, это катастрофы", – сказал Кулеба 9 марта. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Сергей Лавров, переговоры, Дмитрий Кулеба, российская агрессия, Мевлют Чавушоглу, война России против Украины
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