Российские оккупанты пытаются попасть на объекты ГТС. Есть угроза транспортировке газа в Украине и Европе

"Оператор ГТС Украины" считает, что оккупанты создают риски для транспортировки газа Фото: depositphotos.com

"Вмешательство в технологические процессы работы ГТС создает значительные риски для безопасности непрерывной транспортировки газа потребителям в Украине и Европе и может привести к технологической катастрофе в регионе", – отмечают в компании.

ОГТСУ требует, чтобы военные и вооруженные группировки немедленно покинули территории компрессорных станций и прекратили попытки влиять на работу ГТС.

О чрезвычайной ситуации и сложившейся угрозе компания сообщила правоохранительным органам, уполномоченным органам государственной власти, а также ПАО "Газпром".

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