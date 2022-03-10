Россия использует частные охранные фирмы в войне с Украиной – СБУ

На видео СБУ оккупант признался, что устроился на работу в охранную фирму в Ростове за $2 тыс. На территорию Украины он попал 5 марта из России через Луганск.

"Его, гражданское лицо, наняли доставлять груз, информацию о котором держали в тайне. Уже потом оказалось, что его задача – доставить 2 КАМаза боеприпасов для бомбардировки жилых районов Харькова", – говорится в сообщении СБУ.

Однако украинские военные разгромили колонну, в которой ехал россиянин, а сам оккупант получил ранение.

"Он понял, что никто не собирался рассчитываться с добровольными смертниками из охранного агентства. Их послали на верную смерть", – говорится в сообщении.

Оккупант обратился к соотечественникам с призывом не идти на работу в российские охранные агентства.

"Ребята, не ведитесь на эти охранные агентства, здесь погибают мирные жители", – сказал он.

Война России против Украины. Главное