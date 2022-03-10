В Украине практически нет граждан, которые не верят в победу над Россией – опрос

92% украинцев уверены в победе Украины в войне против России Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Как отмечают социологи, в Украине практически нет граждан, которые не верят в победу над российскими оккупантами.

При этом 18% опрошенных считают, что Украина сможет победить в течение ближайшей недели, а 39% – через несколько недель.

18% респондентов думают, что война будет длиться несколько месяцев, а 9% полагают, что война закончится через полгода или год.

Еще 16% затруднились с ответом.

"Наиболее оптимистично настроены жители западного региона, но и в других областях большинство верит, что война будет длиться недолго", – говорится в сообщении.

Опрос проводился 8–9 марта среди граждан от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 1200 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,8%.

Война России против Украины. Главное