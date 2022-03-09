Благодаря наводке украинцев через чат-бота ВСУ уничтожили 500 единиц российской техники в Харьковской области – СБУ

В СБУ призвали граждан продолжать следить за передвижением оккупантов и вражеской техники Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Ночью "уложили спать" оккупантов на Балаклейском ремонтном заводе. Около 500 единиц техники уничтожены. Спасибо за информацию! Присылайте еще!" – говорится в сообщении украинских военных.

В СБУ призвали граждан продолжать следить за передвижением оккупантов, вражеской техники и диверсионно-разведывательных групп и сообщать об этом в чат-бота stop_russian_war_bot.

Как уточнили в СБУ, присылаемая информация должна быть четкой, структурированной и по возможности – с геолокациями.

Накануне Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что украинские военные 7 марта смогли уничтожить 30 российских вертолетов, базировавшихся на аэродроме Чернобаевка вблизи Херсона, также благодаря наводке украинцев через чат-бота.