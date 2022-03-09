Оккупанты ввели в Херсонскую область подразделения Росгвардии, которые задержали более 400 украинцев – Генштаб ВСУ

После массового вторжения РФ в Украину в Херсонской области прошли проукраинские митинги Фото: Oleh Baturin / Facebook

Об этом 9 марта сообщил в Facebook Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"В связи с яростным сопротивлением жителей Херсона оккупанты пытаются ввести административно-полицейский режим, для чего в Херсонскую область введены подразделения Росгвардии, которые совершили неправомерное задержание более 400 граждан Украины", – говорится в сообщении.

После массового вторжения РФ в Украину в ряде населенных пунктов Херсонской области прошли проукраинские митинги, в частности – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.

Так, 4 марта жители Херсона не приняли "гуманитарную помощь" от России, они вышли на площадь с украинскими флагами. Город ежедневными акциями протеста доказывает свою проукраинскую позицию.