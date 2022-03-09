Зеленский – военным РФ: Вас здесь ничего не ждет, кроме плена или гибели. Уходите из наших домов

Зеленский: Не верьте своим командирам, когда они говорят вам, что у вас еще есть шансы в Украине Фото: president.gov.ua

"Российские солдаты! У вас еще есть шанс выжить. Почти две недели нашего сопротивления показали вам, что мы не сдадимся. Что мы будем воевать, пока не вернем свою землю и пока не ответим сполна за всех наших убитых людей. За убитых детей", – отметил он.

Президент подчеркнул, что военные еще могут спастись, если просто уйдут.

"Не верьте своим командирам, когда они говорят вам, что у вас еще есть шансы в Украине. Вас здесь ничего не ждет. Кроме плена или гибели. Вы забираете наши жизни и отдадите свои. И мы знаем – у нас есть перехваты – что ваши командиры уже все понимают. Нужно заканчивать эту войну. Нужно возвращаться к миру. Уходите из наших домов, уходите к себе", – добавил он.