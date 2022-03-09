Британия запретила экспорт авиа- и космических технологий в РФ и начала задерживать российские самолеты

В Великобритании после введения новых правил уже задержан первый самолет Фото: depositphotos.com

Теперь за полет или посадку любого российского самолета в Великобритании предусмотрена уголовная ответственность. Запрет распространяется на любые воздушные суда, принадлежащие, эксплуатируемые или зафрахтованные любыми лицами, связанными с Россией. В случае нарушения воздушного пространства Великобритании их разрешено задерживать.

BBC сообщает, что после введения новых правил в стране уже задержан первый самолет. Зарегистрированный в Люксембурге частный джет приземлился в аэропорту Фарнборо в Гемпшире. Власти Великобритании считают, что им пользуется неназванный российский олигарх.

По информации The Telegraph, самолет может быть связан с миллиардером Евгением Швидлером, другом российского олигарха Романа Абрамовича.

Новые меры также будут препятствовать экспорту авиационной и космической техники, включая страхование и перестрахование.

Это будет означать отмену покрытия по существующим полисам, а базирующиеся в Великобритании страховщики и перестраховщики не смогут оплачивать претензии по существующим полисам в этих секторах, говорится в заявлении.