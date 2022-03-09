Британия запретила экспорт авиа- и космических технологий в РФ и начала задерживать российские самолеты

Теперь за полет или посадку любого российского самолета в Великобритании предусмотрена уголовная ответственность. Запрет распространяется на любые воздушные суда, принадлежащие, эксплуатируемые или зафрахтованные любыми лицами, связанными с Россией. В случае нарушения воздушного пространства Великобритании их разрешено задерживать.
BBC сообщает, что после введения новых правил в стране уже задержан первый самолет. Зарегистрированный в Люксембурге частный джет приземлился в аэропорту Фарнборо в Гемпшире. Власти Великобритании считают, что им пользуется неназванный российский олигарх.
По информации The Telegraph, самолет может быть связан с миллиардером Евгением Швидлером, другом российского олигарха Романа Абрамовича.
Новые меры также будут препятствовать экспорту авиационной и космической техники, включая страхование и перестрахование.
Это будет означать отмену покрытия по существующим полисам, а базирующиеся в Великобритании страховщики и перестраховщики не смогут оплачивать претензии по существующим полисам в этих секторах, говорится в заявлении.
С начала военного вторжения России в Украину Запад стал вводить санкции против РФ, в частности касающиеся крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
7 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз работает над новыми санкциями против России из-за ее вторжения в Украину. Она не уточнила, какой сферы они будут касаться, но в тот же день написала в Twitter, что Европейский союз разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских нефти и газа. 8 марта США ввели запрет на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа.
Сейчас Россия самая подсанкционная страна в мире. С 2014 года против нее ввели 5,5 тыс. ограничений, из них половину – за полномасштабное вторжение, начавшееся 24 февраля.