Израильские ученые назвали агрессию путинской России против Украины фашизмом

"Агрессия в фашистском стиле противоречит важным моральным урокам, которые человечество должно было извлечь из периода нацизма, включая неприкосновенность человеческой жизни и суверенность демократических, мирных наций. На руках у Путина – кровь тысяч жертв, включая детей. Его политика является экзистенциальной угрозой мировой демократии, миру и безопасности", – отметили исследователи.

По их мнению, заявляя, что сегодняшняя Украина, возглавляемая президентом-евреем, является нацистской, Путин еще больше сыплет соль на раны, тривиализируя память о Холокосте. Таким образом, руководитель РФ полностью дискредитировал ранее взятые на себя обязательства по борьбе с антисемитизмом и поставил себя в ряды людей, искажающих Холокост, отметили исследователи.

При этом, как меньшинство во всех странах, за исключением Израиля, евреи хорошо знают, что фашистские режимы являются наиболее серьезной угрозой для их существования, а демократия – лучшей гарантией для их благополучия, подчеркнули авторы.

"Как люди, изучающие историю, мы знаем, что бывает время для нюансов, но наступает также время говорить начистоту. Итак, мы очень прямолинейны и четко выступаем против военных преступлений, гнета и угроз Путина", – заявили историки.