"Деньги, пропитанные украинской кровью". Кулеба упрекнул израильскую авиакомпанию El Al в приеме платежей через российскую систему "Мир"

"В то время, как мир вводит санкции против России за ее варварские зверства в Украине, некоторые предпочитают делать деньги, пропитанные украинской кровью. Вот El Al принимает платежи в российской банковской системе "Мир" для обхода санкций. Это аморально и является ударом по украинско-израильским отношениям", – написал министр.

Платежные системы Visa и Mastercard сообщили об остановке работы в РФ 5 марта. В российском Центробанке тогда заявляли, что карты "Мир" принимают в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, а также на оккупированных грузинских территориях – в Южной Осетии и Абхазии, которые РФ считает "независимыми".