ВСУ ночью совершила контратаку под Киевом и подбила пять танков – МВД

"Ночь была достаточно сложная, но в целом мы можем говорить о том, что украинская армия совершила контратаку под Киевом. Мы подбили пять танков", – сказал он.
По словам Денисенко, утром в Киеве на западной окраине слышны были артиллерийские бои.
"Мы понимаем, что сейчас там проходят бои. Однако пока более подробной информации нет", – добавил он.
Война России против Украины. Главное
Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергают.
Пока российским войскам не удалось полноценно войти в Киев, они ведут бои с украинской армией и силами теробороны в пригороде столицы (в частности, в Буче, Гостомеле, Ворзеле и Ирпене) и периодически обстреливают объекты в городе. 1 марта они нанесли удар по Киевской телебашне и обстреляли мемориальный комплекс "Бабий Яр", который находится рядом. Вследствие атаки погибли как минимум пять человек.
По состоянию на 1 марта к Киеву с севера приближалась большая колонна военной техники оккупантов, свидетельствовали спутниковые снимки. Ее длина, по данным аналитиков, составляла более 60 км.
7 марта представитель Пентагона сказал The Washington Post, что эта колонна "по-прежнему буксует" под Киевом. В США считают, что конвой застрял из-за нехватки топлива и продовольствия. По данным издания, украинское командование приказало добровольцам игнорировать бронетехнику и вместо этого атаковать бензовозы, у которых нет брони и которыми часто управляют плохо обученные российские солдаты, таким образом, российская техника без топлива застревает и не может продвигаться вглубь.