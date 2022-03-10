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ВСУ ночью совершила контратаку под Киевом и подбила пять танков – МВД

Украинские военные подбили пять танков противника под Киевом
Украинские военные подбили пять танков противника под Киевом
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В ночь на 10 марта украинские военные совершили контратаку под Киевом. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире общенационального марафона "Единые новости".

"Ночь была достаточно сложная, но в целом мы можем говорить о том, что украинская армия совершила контратаку под Киевом. Мы подбили пять танков", – сказал он.

По словам Денисенко, утром в Киеве на западной окраине слышны были артиллерийские бои.

"Мы понимаем, что сейчас там проходят бои. Однако пока более подробной информации нет", – добавил он.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергают.

Пока российским войскам не удалось полноценно войти в Киев, они ведут бои с украинской армией и силами теробороны в пригороде столицы (в частности, в Буче, Гостомеле, Ворзеле и Ирпене) и периодически обстреливают объекты в городе. 1 марта они нанесли удар по Киевской телебашне и обстреляли мемориальный комплекс "Бабий Яр", который находится рядом. Вследствие атаки погибли как минимум пять человек.

По состоянию на 1 марта к Киеву с севера приближалась большая колонна военной техники оккупантов, свидетельствовали спутниковые снимки. Ее длина, по данным аналитиков, составляла более 60 км.

7 марта представитель Пентагона сказал The Washington Post, что эта колонна "по-прежнему буксует" под Киевом. В США считают, что конвой застрял из-за нехватки топлива и продовольствия. По данным издания, украинское командование приказало добровольцам игнорировать бронетехнику и вместо этого атаковать бензовозы, у которых нет брони и которыми часто управляют плохо обученные российские солдаты, таким образом, российская техника без топлива застревает и не может продвигаться вглубь.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, МВД, танки, война России против Украины, Вадим Денисенко
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