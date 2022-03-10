ВСУ ночью совершила контратаку под Киевом и подбила пять танков – МВД

"Ночь была достаточно сложная, но в целом мы можем говорить о том, что украинская армия совершила контратаку под Киевом. Мы подбили пять танков", – сказал он.

По словам Денисенко, утром в Киеве на западной окраине слышны были артиллерийские бои.

"Мы понимаем, что сейчас там проходят бои. Однако пока более подробной информации нет", – добавил он.

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