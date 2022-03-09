Захарова утверждает, что Россия якобы не хотела свергать власть в Украине

Оккупанты называют войну против Украины "спецоперацией". Захарова сказала, что в ее задачи "не входят ни оккупация Украины, ни разрушение ее государственности, ни свержение действующей власти". Также представительница МИД страны-агрессора вновь соврала, что проводимые российскими войсками боевые действия якобы не "направлены против мирного населения".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял 24 февраля, что конечной целью российской власти, развязавшей войну, является смена руководства Украины.

СМИ сообщали, что во время переговоров между Украиной и РФ в Беларуси находился беглый экс-президент Украины Виктор Янукович. "Украинская правда", ссылаясь на данные источника в украинской разведке, писала, что Янукович находится в Минске, так как Кремль намерен сделать его "президентом" Украины. В Офисе президента Украины эту информацию не подтвердили, назвав "феерической историей".

Президент РФ Владимир Путин называл украинскую власть "шайкой наркоманов и неонацистов".

The Times писало 4 марта, что президент Украины Владимир Зеленский был номером один в расстрельном списке Путина, но две разные организации, отправленные для его устранения, потерпели неудачу. По информации журналистов, не смогли выполнить задачу убить президента Украины группа Вагнера и чеченский спецназ.