Захарова утверждает, что Россия якобы не хотела свергать власть в Украине

Оккупанты называют войну против Украины "спецоперацией". Захарова сказала, что в ее задачи "не входят ни оккупация Украины, ни разрушение ее государственности, ни свержение действующей власти". Также представительница МИД страны-агрессора вновь соврала, что проводимые российскими войсками боевые действия якобы не "направлены против мирного населения".
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял 24 февраля, что конечной целью российской власти, развязавшей войну, является смена руководства Украины.
СМИ сообщали, что во время переговоров между Украиной и РФ в Беларуси находился беглый экс-президент Украины Виктор Янукович. "Украинская правда", ссылаясь на данные источника в украинской разведке, писала, что Янукович находится в Минске, так как Кремль намерен сделать его "президентом" Украины. В Офисе президента Украины эту информацию не подтвердили, назвав "феерической историей".
Президент РФ Владимир Путин называл украинскую власть "шайкой наркоманов и неонацистов".
The Times писало 4 марта, что президент Украины Владимир Зеленский был номером один в расстрельном списке Путина, но две разные организации, отправленные для его устранения, потерпели неудачу. По информации журналистов, не смогли выполнить задачу убить президента Украины группа Вагнера и чеченский спецназ.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. 8 марта ООН сообщала о 474 убитых и 861 раненом мирном жителе. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 9 марта, составили, в частности, более 12 тыс. человек, 317 танков, 49 самолетов, 81 вертолет. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.