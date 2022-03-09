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09 марта, 2022
 
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"Держитесь! Мир с вами! Женщины могут все!" Куриленко обратилась к украинкам

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Куриленко: Особое поздравление всем женщинам Украины
Куриленко: Особое поздравление – всем женщинам Украины
Фото: olgakurylenkoofficial / Instagram

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко на своей странице в Instagram 8 марта опубликовала пост, посвященный украинским женщинам.

"Поздравляю всех женщин мира с Международным женским днем 8 Марта! И особое поздравление – всем женщинам Украины, которые сейчас находятся под угрозой для жизни, которые прячут, согревает и кормят своих детей. Держитесь! Мир с вами! Женщины могут все! Я горжусь тем, что я женщина!" – написала она.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. 8 марта ООН сообщала о 474 убитых и 861 раненом мирном жителе. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 9 марта, составили, в частности, более 12 тыс. человек, 317 танков, 49 самолетов, 81 вертолет. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессораСанкции намерены расширять и далее.

Теги: Россия, Украина, война, агрессия, геноцид, вторжение, война России против Украины, Ольга Куриленко, актриса, войска, украинки
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