"Укрывал детей от пуль российских орков". Раскрыты подробности гибели актера Паши Ли

По словам певицы, Паша Ли служил вместе с ее модератором Дмитрием, который получил в боях с российскими оккупантами тяжелые ранения.

"Мой модератор Дима получил тяжелые ранения в живот, спину, пуля прошла навылет, обе ноги! Вместе с Пашей Ли они служили в одном батальоне. Оба были тяжело ранены при эвакуации людей из горящего дома в городе Ирпень. Они сняли свои бронежилеты и ими укрывали детей от пуль российских орков. Все девять детей спасены! К сожалению, Пашу Ли не удалось спасти... Слава нашим, украинским, героям", – написала Камалия.