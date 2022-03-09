84-летняя Роговцева: Я волонтерю дома. Ребята приходят мыться, стирать. Я им отдаю уже чистое белье

Роговцева: Когда ночью сидишь в подвале, неприятно. А когда ты целый день что-то делаешь, не страшно Фото: Ада Роговцева / Facebook

"Я не могу отстраниться, ничего не делать. Я волонтерю дома. Ребята приходят мыться, стирать. Я им отдаю уже чистое белье. Они приносят в пакетике мокрые носки, так я им с такой радостью отдаю эти чистые носки. Я их кормлю. Пока у меня что-то было, варила свое. А теперь мне приносят: суп стоит, каша, картофель, все готово. Вареников сегодня передали. Я слежу, чтобы они, когда зашли в дом, им было и чисто, и сытно", – отметила актриса.

По словам Роговцевой, страшно становится, когда она ничего не делает.

"Когда ночью сидишь в подвале, неприятно. А когда ты целый день что-то делаешь, не страшно. И время бежит очень быстро. Я горжусь тем, что люди, которые на передовой, именно такие. Люди, которые сейчас испытывают страдания, такие. Это мужественный, прекрасный народ", – заявила актриса.