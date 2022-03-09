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09 марта, 2022
 
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84-летняя Роговцева: Я волонтерю дома. Ребята приходят мыться, стирать. Я им отдаю уже чистое белье

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Роговцева: Когда ночью сидишь в подвале, неприятно. А когда ты целый день что-то делаешь, не страшно
Роговцева: Когда ночью сидишь в подвале, неприятно. А когда ты целый день что-то делаешь, не страшно
Фото: Ада Роговцева / Facebook

84-летняя украинская актриса Ада Роговцева в эфире Национального телемарафона 8 марта рассказала, что во время войны России против Украины занимается волонтерством.

"Я не могу отстраниться, ничего не делать. Я волонтерю дома. Ребята приходят мыться, стирать. Я им отдаю уже чистое белье. Они приносят в пакетике мокрые носки, так я им с такой радостью отдаю эти чистые носки. Я их кормлю. Пока у меня что-то было, варила свое. А теперь мне приносят: суп стоит, каша, картофель, все готово. Вареников сегодня передали. Я слежу, чтобы они, когда зашли в дом, им было и чисто, и сытно", – отметила актриса.

По словам Роговцевой, страшно становится, когда она ничего не делает.

"Когда ночью сидишь в подвале, неприятно. А когда ты целый день что-то делаешь, не страшно. И время бежит очень быстро. Я горжусь тем, что люди, которые на передовой, именно такие. Люди, которые сейчас испытывают страдания, такие. Это мужественный, прекрасный народ", – заявила актриса.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. 

Путин утверждает, что оккупанты в Украине атакуют только военную инфраструктуру. Но они с первых часов вторжения бьют по гражданским объектам, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня, наносит авиаудары. 

Действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, подчеркнул Зеленский. 

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. 7 марта в управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что с 24 февраля жертвами российской агрессии против Украины стали по меньшей мере 406 мирных жителей, ранен 801. В организации отметили, что реальные цифры значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные бои, информация поступает с опозданием и ее еще надо подтвердить. 8 марта министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил информацию о более чем 400 убитых и более 800 раненых мирных гражданах. 

О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 9 марта, составили более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Слушания начались 7 марта. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан 28 февраля лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он подчеркнул, что есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечества. Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в ЕСПЧ, потребовав, среди прочего, в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару, многие компании заявили о прекращении работы в РФ, на территории страны отменили международные соревнования, ФИФА и УЕФА отстранили сборную России, а также все российские клубы от участия в международных соревнованиях. Аналитики считают, что России грозит дефолт из-за санкций. Ограничения намерены расширять и далее.

Теги: Россия, Украина, Ада Роговцева, военные, агрессия, геноцид, волонтер, вторжение, волонтеры, война России против Украины, военнослужащий, актриса, войска
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