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В Минск из Москвы прилетел самолет, которым пользовался Янукович во время президентства – СМИ

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Борт несколько раз летал между Москвой и Сочи
Борт несколько раз летал между Москвой и Сочи
Скриншот: ИстЮнион - услуги бизнес-авиации / YouTube (архив)

7 марта в аэропорту Минска приземлился частный самолет Dassault Falcon 900С, на котором во время своего президентства в Украине летал ныне беглый Виктор Янукович. Об этом со ссылкой на данные системы авиационного мониторинга сообщило "Радіо Свобода".

Журналисты обратили внимание, что посадка произошла незадолго до начала переговоров между Россией и Украиной по поводу российского вторжения в Украину, а борт RA-09617 прибыл из московского аэропорта Внуково.

Программа "Схемы" (проект "UA:Перший" и "Радіо Свобода") выяснила, что после начала масштабного вторжения в Украину самолет, который сейчас зарегистрирован в России, несколько раз летал между Москвой и Сочи, где, как считают журналисты телеканала "Дождь", проживает Янукович после бегства из Украины, отмечает "Радіо Свобода".

2 марта "Украинская правда", ссылаясь на данные источника в украинской разведке, сообщила, что Янукович находится в Минске, так как Кремль намерен сделать его "президентом" Украины. В Офисе президента Украины эту информацию не подтвердили, назвав "феерической историей".

Третий раунд переговоров между РФ и Украиной начался 7 марта около 16.00.

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович бежал из Украины и сейчас с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детейО потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов по состоянию на 7 марта составили, по данным Генштаба ВСУ, более 11 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также более 1 тыс. единиц танков, бронемашин, артиллерийских систем, РСЗО и средств ПВО, 46 самолетов, 68 вертолетов, 454 автомобилей, три катера, 60 цистерн с топливом и семь оперативно-тактических беспилотников.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против ПутинаПосле введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессораСанкции намерены расширять и далее.

Теги: Виктор Янукович, Россия, Беларусь, Москва, самолет, аэропорт, Минск, Внуково, Сочи
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