В Минск из Москвы прилетел самолет, которым пользовался Янукович во время президентства – СМИ

Журналисты обратили внимание, что посадка произошла незадолго до начала переговоров между Россией и Украиной по поводу российского вторжения в Украину, а борт RA-09617 прибыл из московского аэропорта Внуково.

Программа "Схемы" (проект "UA:Перший" и "Радіо Свобода") выяснила, что после начала масштабного вторжения в Украину самолет, который сейчас зарегистрирован в России, несколько раз летал между Москвой и Сочи, где, как считают журналисты телеканала "Дождь", проживает Янукович после бегства из Украины, отмечает "Радіо Свобода".

2 марта "Украинская правда", ссылаясь на данные источника в украинской разведке, сообщила, что Янукович находится в Минске, так как Кремль намерен сделать его "президентом" Украины. В Офисе президента Украины эту информацию не подтвердили, назвав "феерической историей".

Третий раунд переговоров между РФ и Украиной начался 7 марта около 16.00.

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович бежал из Украины и сейчас с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.