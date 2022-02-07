ГБР вызывает Януковича на допрос

"Вам необходимо явиться 9 февраля в 9.00 в ГБР для получения уведомления о подозрении в уголовном производстве и допроса как подозреваемого", – сказано в повестке.
По информации "Интефакс-Украина", Януковича вызывают в рамках уголовного производства о дезертирстве сотрудников управления Госохраны, в котором фигурирует также бывший заместитель начальника УГО – начальник Службы безопасности президента беглого президента Константин Кобзарь.
1 февраля в ГБР информировали, что в ноябре 2021 года следователи бюро сообщили о подозрении Кобзарю. Его подозревают в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирстве, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 Уголовного кодекса Украины).
"Следствие установило, что в начале 2014 года генерал-майор находился в командировке на территории Автономной Республики Крым, где руководил мерами по охране экс-президента Виктора Януковича. Однако после завершения командировки он не только не вернулся к месту службы, но и уехал за пределы Украины. При этом действовал он по предварительному сговору с другими военнослужащими Управления государственной охраны Украины. Также бывший начальник охраны Януковича организовал незаконную переправку экс-президента через государственную границу Украины. Это дало возможность Виктору Януковичу с 2014 года укрываться от органов досудебного расследования и суда", – говорится в релизе.
Печерский райсуд Киева 1 февраля заочно арестовал Кобзаря.
Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас с семьей проживает в России.
В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.