ГБР вызывает Януковича на допрос

По данным СМИ, Януковича вызвали на допрос как подозреваемого по делу о дезертирстве сотрудников Управления госохраны Фото: ЕРА

"Вам необходимо явиться 9 февраля в 9.00 в ГБР для получения уведомления о подозрении в уголовном производстве и допроса как подозреваемого", – сказано в повестке.

Скриншот: ukurier.gov.ua

По информации "Интефакс-Украина", Януковича вызывают в рамках уголовного производства о дезертирстве сотрудников управления Госохраны, в котором фигурирует также бывший заместитель начальника УГО – начальник Службы безопасности президента беглого президента Константин Кобзарь.

1 февраля в ГБР информировали, что в ноябре 2021 года следователи бюро сообщили о подозрении Кобзарю. Его подозревают в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирстве, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 Уголовного кодекса Украины).

"Следствие установило, что в начале 2014 года генерал-майор находился в командировке на территории Автономной Республики Крым, где руководил мерами по охране экс-президента Виктора Януковича. Однако после завершения командировки он не только не вернулся к месту службы, но и уехал за пределы Украины. При этом действовал он по предварительному сговору с другими военнослужащими Управления государственной охраны Украины. Также бывший начальник охраны Януковича организовал незаконную переправку экс-президента через государственную границу Украины. Это дало возможность Виктору Януковичу с 2014 года укрываться от органов досудебного расследования и суда", – говорится в релизе.

Печерский райсуд Киева 1 февраля заочно арестовал Кобзаря.