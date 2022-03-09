Нардеп Шевченко заявил, что его задержание на границе с Польшей – фейк, а сам он – в ВСУ

Шевченко заявил, что вступил в армию, и сменил фото профиля в Facebook Фото: Евгений Шевченко / Facebook

По словам нардепа, он некоторое время был не на связи, а "когда увидел в интернете эту чушь – удивился".

"Никто и нигде меня не задерживал. Официально сообщаю: я добровольно вступил в Вооруженные силы Украины. И сейчас прохожу службу в воинской части А0515. Украина непобедима! Вместе к победе!" – заявил Шевченко.

Он также сменил аватарку на фото в камуфляже.