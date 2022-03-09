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ПОЛИТИКА

Нардеп Шевченко заявил, что его задержание на границе с Польшей – фейк, а сам он – в ВСУ

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Шевченко заявил, что вступил в армию, и сменил фото профиля в Facebook
Шевченко заявил, что вступил в армию, и сменил фото профиля в Facebook
Фото: Евгений Шевченко / Facebook

Народный депутат Евгений Шевченко, исключенный из фракции "Слуга народа", заявил 9 марта, что распространенная СМИ информация о его задержании СБУ при попытке выехать из Украины – фейк. Сообщение он опубликовал в Facebook.

По словам нардепа, он некоторое время был не на связи, а "когда увидел в интернете эту чушь – удивился".

"Никто и нигде меня не задерживал. Официально сообщаю: я добровольно вступил в Вооруженные силы Украины. И сейчас прохожу службу в воинской части А0515. Украина непобедима! Вместе к победе!" – заявил Шевченко.

https://www.facebook.com/e.shevchenko76/posts/4971110962966604

Он также сменил аватарку на фото в камуфляже.

Контекст:

В августе 2020 года он опубликовал в Facebook поздравление Лукашенко с победой на выборах, несмотря на то, что Украина не признала последние президентские выборы в Беларуси, и высказал мнение, что против результатов выборов выступают молодые люди, которым "хочется адреналина, но не хочется платить налоги", и призвал белорусов "простить грехи Лукашенко".

20 апреля 2021 года в Минске состоялась встреча Шевченко с Лукашенко. При этом украинский нардеп заявил, что "давно мечтал" познакомиться с Лукашенко, а "36% украинцев хотели бы видеть Лукашенко своим президентом". Во фракции "Слуга народа" подчеркнули, что нардеп не был делегирован на эту встречу партией или официальными ведомствами Украины.

23 мая после задержания оппозиционного блогера Романа Протасевича в Беларуси (для этого в Минске посадили пассажирский самолет, летевший из Афин в Вильнюс) Шевченко высказался в поддержку властей Беларуси.

24 мая 2021 года Шевченко исключили из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде. Фракция приняла такое решение из-за позиции политика по вопросу Беларуси.

С 24 февраля – с первого дня вторжения России в Украину – с территории Беларуси систематически наносятся ракетные удары по военным и гражданским объектам в Украине, а в течение 28 февраля украинская разведка зафиксировала значительную активность авиационной техники. Россия использует Беларусь в том числе и как базу для своей авиации во время вторжения в Украину. 

Министерство обороны Украины предупредило ночью 2 марта, что белорусские войска приведены в боевую готовность и, возможно, готовятся к вторжению в Украину. Кроме того, было замечено движение колонн автомобильной техники с продовольствием и боеприпасами в районе населенных пунктов Барановичи, Ляховичи и Пинск.

Минобороны Украины предупредило, что Россия готовит провокацию для оправдания введения белорусских войск в Украину.

1 марта Лукашенко заявил на заседании Совета безопасности страны, что белорусская армия в боевых действиях на территории Украины "никакого участия не принимала и не принимает", 5 марта повторил эти слова

При этом, по данным управления сил теробороны "Север", белорусские войска в начале марта вошли на территорию Черниговской области. Представитель управления сил Виталий Кириллов уточнил Общественному, что 1 марта колонна двигалась со стороны Городни в направлении Чернигова. В пресс-службе оперативного командования "Север" "Украинской правде" рассказали, что технику белорусских войск в Черниговской области идентифицируют по маркировке в виде 0.

Теги: армия, ВСУ, война России против Украины, политик Евгений Шевченко
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