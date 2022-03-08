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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала нардепа Шевченко при попытке пересечь границу с Польшей – СМИ

По данным собеседника "Украинской правды", Шевченко доставили в Киев
По данным собеседника "Украинской правды", Шевченко доставили в Киев
Фото: nd.zp.ua

При попытке пересечь границу Украины с Польшей Служба безопасности Украины задержала народного депутата Евгения Шевченко. Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника журналистов, Шевченко доставили в Киев.

24 февраля президент Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. Она предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и других государственных органов. Мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет в связи с военным положением временно ограничен выезд из страны. Евгению Шевченко 49 лет. 

24 мая 2021 года Шевченко исключили из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде. Фракция приняла такое решение из-за позиции политика по вопросу Беларуси.

В августе 2020 года он опубликовал в Facebook поздравление Лукашенко с победой на выборах, несмотря на то, что Украина не признала последние президентские выборы в Беларуси, и высказал мнение, что против результатов выборов выступают молодые люди, которым "хочется адреналина, но не хочется платить налоги", и призвал белорусов "простить грехи Лукашенко".

20 апреля 2021 года в Минске состоялась встреча Шевченко с Лукашенко. При этом украинский нардеп заявил, что "давно мечтал" познакомиться с Лукашенко, а "36% украинцев хотели бы видеть Лукашенко своим президентом". Во фракции "Слуга народа" подчеркнули, что нардеп не был делегирован на эту встречу партией или официальными ведомствами Украины.

23 мая после задержания оппозиционного блогера Романа Протасевича в Беларуси (для этого в Минске посадили пассажирский самолет, летевший из Афин в Вильнюс) Шевченко высказался в поддержку властей Беларуси.

Контекст:

С 24 февраля – с первого дня вторжения России в Украину – с территории Беларуси систематически наносятся ракетные удары по военным и гражданским объектам в Украине, а в течение 28 февраля украинская разведка зафиксировала значительную активность авиационной техники. Россия использует Беларусь в том числе и как базу для своей авиации во время вторжения в Украину. 

Министерство обороны Украины предупредило ночью 2 марта, что белорусские войска приведены в боевую готовность и, возможно, готовятся к вторжению в Украину. Кроме того, было замечено движение колонн автомобильной техники с продовольствием и боеприпасами в районе населенных пунктов Барановичи, Ляховичи и Пинск.

Минобороны Украины предупредило, что Россия готовит провокацию для оправдания введения белорусских войск в Украину.

Теги: политик Евгений Шевченко
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