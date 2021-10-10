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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Юмашев и Дьяченко говорят Путину: "Мы не хотим быть камнями на ваших ногах, уедем из России. У нас просьба наших людей – Шойгу, Касьянова, Зурабова – не трогать". Он ответил: "А что, я это все сам должен расхлебывать? Давайте работать вместе"

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Пугачев рассказал о встрече Юмашева, Дьяченко и Волошина с Путиным
Пугачев рассказал о встрече Юмашева, Дьяченко и Волошина с Путиным
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что дочь первого президента РФ Бориса Ельцина Татьяна Юмашева (Дьяченко) и советник Ельцина Валентин Юмашев после прихода Путина к власти встречались с ним и говорили о своем желании покинуть страну.

"Встреча была на даче у Путина. [...] Встреча была с [экс-главой администрации президента РФ Александром] Волошиным, Юмашевым и Татьяной Дьяченко. Перед встречей мы встретились с Юмашевым, Волошиным и Дьяченко – они мне говорят: "Просьба очень простая: нам нужно здание для музея Бориса Николаевича – и мы уезжаем из России вообще. Мы хотим только, чтобы нас не преследовали и не преследовали наших людей". Я сказал: "Окей". Это было за день до встречи. Я приехал к Путину вечером. Он говорит: "Супер, прекрасно. Все будет отлично. Именно так все и будет", – рассказал Пугачев. 

По его словам, речь идет о государственной резиденции президента РФ "Ново-Огарево", которая находится в Московской области.

"Я говорю [Путину]: "Неважно, как тебя избрали, но сейчас ты свободен, ты только перед Господом Богом ответственен. Ну и перед людьми, конечно. Юмашев, Пугачев, Дьяченко, Ельцин – плевать на всех. Хоть объявление повесь: "Требуется министр такой-то". Он говорит: "Супер, да". Встретились мы на следующий день. Так сказать, сценарий был. Они говорят: "Владимир Владимирович, мы не хотели, чтобы мы были какими-то камнями на ваших ногах… Мы уедем, но у нас просьба (мы это Сергею Викторовичу сказали), чтобы наших людей"… Ну, тот же [министр обороны РФ Сергей] Шойгу, [экс-премьер РФ Сергей] Касьянов, [экс-советник президента РФ Михаил] Зурабов – куча всех. "Чтобы их не трогали". Деньги не отнимали, в тюрьму не сажали. Ну и бизнесменов дружественных… А он молчит. Я говорю: "Владимир Владимирович абсолютно серьезный, нормальный человек. Он все понимает, естественно". Он говорит: "Я вас послушал и Сергея Викторовича послушал… Он очень умный человек, я очень ценю его. Но в этот момент, я вам скажу, он абсолютно неправ. И я абсолютно не согласен с его позицией. Если уж мы вместе это начали, давайте-ка мы это все и продолжим вместе". Такая тишина… Я говорю: "В смысле? А что мы продолжим вместе?" – "А что, получается, теперь я это все должен расхлебывать? Давайте-ка прекратим все эти разговоры: уезжаем, приезжаем… Давайте работать все вместе", – рассказа Пугачев. 

По словам бизнесмена, ответ Путина ошарашил его собеседников. 

"На улице мне Валя говорит: "Он че, считает, что мы идиоты? Он нас решил припарковать? Он думает, что нам Катышева со Скуратовым недостаточно? Клоун. Сам с ним разбирайся – мы поехали". И они на какое-то время уехали, потом вернулись…Ну я уже не помню дословно, но смысл такой. Но он это говорил совершенно искренне", – продолжил Пугачев. 

Он отметил, что здание под музей для Ельцина Путин не сразу дал. 

"Юмашев через полгода пришел ко мне и сказал: "А здание под музей обещал – да так ни хрена и не дал…" Я звоню Мурову, он директором ФСО был. Но я с ним дружил, он был хороший, понятный персонаж. "Женя, ты чего тормозишь? Полгода прошло. Он же тебе поручение дал передать Фонду Ельцина здание". Он мне говорит: "Да я уже все документы подготовил, звоню ему, он говорит: "Притормози, ничего не отдавай. Если будут спрашивать, скажи, что документы оформляешь". Я звоню: "Володя, а че за история с домом? Зачем ты Мурову сказал не отдавать?" – "Ой, да ладно, разберемся, они уже достали. Они и так всю Россию вывезли". То есть эта история парадоксальная, она до сих пор для меня непонятна", – добавил Пугачев. 

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

В декабре 1999 года в связи с досрочным уходом Ельцина в отставку Путин стал и.о. президента страны. По словам Пугачева, перед этим Путин приходил на "смотрины" к Дьяченко и Юмашеву

В марте 2000 года на президентских выборах в РФ он был избран главой государства, получив более 50% голосов. Путин находится у власти в РФ более 20 лет. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет Путину остаться на посту главы государства до 2036 года.

Контекст:

Пугачев является основателем "Межпромбанка". Банк был одним из крупнейших в России, но в 2010 году у учреждения отозвали лицензию в связи с нарушениями законодательства и неспособностью удовлетворить требования кредиторов.

Кроме "Межпромбанка", по данным "Коммерсанта", Пугачеву принадлежали судостроительные предприятия, элитная недвижимость в России и Европе, в том числе замок Шато-де-Гаро в Ницце, СМИ во Франции. В 2008 году Forbes оценил состояние Пугачева в $2 млрд. После того как "Межпромбанк" был признан банкротом, бизнесмен начал терять свои активы.

Сейчас Пугачев живет во Франции, где получил гражданство. В Москве Пугачев жил с Путиным через забор.

В 2015 году Пугачев подал к России иск на $10 млрд в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Он обвиняет российские власти в экспроприации четырех его активов. Позже бизнесмен увеличил исковые требования до $15 млрд.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Борис Ельцин, Сергей Шойгу, Михаил Касьянов, Михаил Зурабов, Сергей Пугачев, Татьяна Юмашева, Валентин Юмашев
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