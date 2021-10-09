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Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я Путину в свое время подобрал дачу. Привез его туда, он говорит: "Супер, мне нравится, здесь бассейн 50 метров". Он до сих там живет и в бассейне этом плавает

 
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Пугачев раньше ежедневно общался с Путиным (на фото)
Пугачев раньше ежедневно общался с Путиным (на фото)
Фото: ЕРА (архив)

Российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев сообщил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что в свое время он подобрал для Путина полуразрушенную дачу с бассейном.

"Я ему в свое время подобрал дачу, где он живет. Я не знал, но это оказалась дача мученицы Елизаветы Федоровны и великого князя Сергия. Я этого не знал, потому что она была полуразрушенная… Он и сейчас там живет, конечно. Я его туда привез – он говорит: "Супер, мне нравится, здесь бассейн 50 метров". Ну, он до сих пор в нем плавает", – рассказал миллиардер.

По его словам, эта дача находится "довольно близко к Москве, в Ново-Огарево".

"Ну и даже я ему вот кусок земли еще там отдал, которая у меня была. Подарил. Как вы думаете, сколько? 162 гектара земли на Рублевке просто подарил. Прям дарственную подписал. Потому что у него резиденция была очень маленькая. Он говорит: "А вдруг там снайперы?" Я говорю: "Идею понял – забирай", – отметил Пугачев.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин находится у власти в РФ более 20 лет. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок.

В 1990-х Пугачев входил в близкое окружение первого президента РФ Бориса Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году. В начале 1990-х в Ленинграде познакомился с Путиным.

По словам бизнесмена, с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".

Сейчас Пугачев живет во Франции, где получил гражданство.

В 2015 году Пугачев подал к России иск на $10 млрд в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Он обвиняет российские власти в экспроприации четырех его активов. Позже бизнесмен увеличил исковые требования до $15 млрд.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Москва, снайперы, Сергей Пугачев, миллиардер, Рублевка, бассейн, дача
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