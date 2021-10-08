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ДЕНЬГИ

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я когда-то своим старшим детям дал по $10 млн. Они растратили. А потом, оставшись без копейки, пришли: "Папа, 10 мало – дай нам по 20". Я сказал: "По 20 копеек?"

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Пугачев: Идея озолотить детей порочна
Пугачев: Идея озолотить детей порочна
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев сообщил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что его дети растратили $10 млн, которые он давал каждому из них.

Речь об этом зашла после вопроса, что миллиардер оставит своим детям.

"Веру в Бога. Надеюсь, что они будут совестливые. Память о наших предках, какую-то честь. Дело в том, что мой личный опыт показывает… Я когда-то своим старшим детям дал по $10 млн. ["Растратили?"] Да. А потом, оставшись без копейки, пришли: "Папа, 10 мало – дай нам, пожалуйста, по 20". Я сказал: "По 20 копеек?" – "Как? В смысле?" У одного – четверо детей, у другого – двое. Я говорю: "Пошли в Uber водителями". Они говорят: "Понятно", – сказал Пугачев.

По его словам, "через год у одного была самая большая компания по прокату лакшери-автомобилей", причем "абсолютно" без участия отца, "а второй в Африке занимается угледобычей, в Японии – фармацевтическая фабрика".

"Помогают [отцу]. Они мне звонят утром, днем, вечером: "Папа, как ты себя чувствуешь? Все нормально?" Мне звонит сын, ему 40 лет, условно. Он мне говорит: "Папа, я хочу на три дня уехать в Италию. Как ты думаешь, нормально? Можно я поеду?" Это не инфантилизм, это уважение. – "Да, конечно, все в порядке". Вот что значит оставить без копейки. Поэтому идея озолотить детей порочна", – считает Пугачев.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

У Пугачева шестеро детей и шестеро внуков. Старшим сыновьям 36, 37 и 38 лет, они с подростковых лет живут во Франции, где теперь занимаются своим бизнесом и очень успешны.

В 1990-х Пугачев входил в близкое окружение первого президента РФ Бориса Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году. В начале 1990-х в Ленинграде познакомился с Путиным.

По словам бизнесмена, с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".

Сейчас Пугачев живет во Франции, где получил гражданство. В России против Пугачева возбуждено уголовное дело о хищении средств "Межпромбанка". На родине он заочно арестован. 

Теги: Япония, Африка, бизнес, дети, Сергей Пугачев, миллиардер
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