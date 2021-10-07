Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Максимально мои активы составляли $20 млрд

"Для меня это был творческий процесс. В 1991 году у меня было, условно говоря, несколько десятков миллионов. А когда у меня было 20 млрд, моя жизнь сильно не изменилась. Жил я на той же даче, где [генсек ЦК КПСС Леонид] Брежнев жил. У меня, допустим, квартиры не было. Я никогда ничего не приватизировал, никакие предприятия, ни квартиры… Ну да, ездил на машине с водителем, охраной и мигалкой всю жизнь", – сказал Пугачев.
По его словам, у него было охранное предприятие, в котором работали 600 человек. При этом Пугачев уточнил, что это не была его личная охрана.
Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью
В 1990-х Пугачев входил в близкое окружение первого президента РФ Бориса Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году. В начале 1990-х в Ленинграде познакомился с Путиным.
По словам бизнесмена, с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".
Сейчас Пугачев живет во Франции, где получил гражданство. В России против Пугачева возбуждено уголовное дело о хищении средств "Межпромбанка". На родине он заочно арестован.
В 2015 году Пугачев подал к России иск на $10 млрд в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Он обвиняет российские власти в экспроприации четырех его активов. Позже бизнесмен увеличил исковые требования до $15 млрд.