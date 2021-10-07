Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Максимально мои активы составляли $20 млрд

Пугачев: Я никогда ничего не приватизировал, никакие предприятия, ни квартиры Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Для меня это был творческий процесс. В 1991 году у меня было, условно говоря, несколько десятков миллионов. А когда у меня было 20 млрд, моя жизнь сильно не изменилась. Жил я на той же даче, где [генсек ЦК КПСС Леонид] Брежнев жил. У меня, допустим, квартиры не было. Я никогда ничего не приватизировал, никакие предприятия, ни квартиры… Ну да, ездил на машине с водителем, охраной и мигалкой всю жизнь", – сказал Пугачев.

По его словам, у него было охранное предприятие, в котором работали 600 человек. При этом Пугачев уточнил, что это не была его личная охрана.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

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