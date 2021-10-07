Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Мою небронированную машину расстреляли из автоматов Калашникова. В меня не попала ни одна пуля. Хотя в машину попало около 36

Пугачев: Ну вот как-то Бог миловал… Просто не попала пуля ни одна Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Пугачев отметил, что начиная с 90-х на него совершали "довольно много" покушений, в том числе подложили взрывные устройства под машины его семьи в Великобритании.

"Самым сильным", хотя и уже не первым, покушением он назвал ситуацию, когда небронированную машину, в которой он находился, расстреляли из двух автоматов Калашникова на Рублево-Успенском шоссе в Москве с расстояния 25 м, но ему удалось уцелеть.

"Каждый по два рожка. Машины продырявили насквозь. Один охранник – под ключицу навылет, другому – в переносицу. Пулю вынимали из мозга. Водитель в руку и ногу был ранен. Ну вот как-то Бог миловал… Просто не попала пуля ни одна. Хотя попало около 36 пуль в машину", – рассказал Пугачев.

Он отметил, что о возможном покушении его в тот день предупреждал депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий, который "слышал, что с ним может что-то произойти".

"Я сажусь в машину и говорю начальнику охраны: "Мне сказали, что-то может произойти. Повнимательнее смотри"... Шесть-семь вечера – не помню точно по времени – садимся в машину. До перекрестка доезжаем и вдруг он: "Быстро джип пропускай!" Он мне говорит: "Лежать!" Мы в этот поворот заходим – ну, и тут стрельба, пальба. Это было, собственно, в течение секунд", – рассказал бизнесмен.

При этом, по его словам, полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство", и ему пришлось "выходить на МВД", чтобы разобраться с ситуацией.

"Ну, потом, естественно, подключил я всяких людей, взяли мы всех исполнителей и не исполнителей. 20 человек приняли", – добавил Пугачев.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube