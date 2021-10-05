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Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Путин всегда относился к Украине, как к Тамбовской области. Украинские президенты – это как губернаторы для него

 
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Путин находится у власти в РФ более 20 лет
Путин находится у власти в РФ более 20 лет
Фото: EPA

Российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг президента России Владимира Путина Сергей Пугачев рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что Путин относился ко всем президентам Украины "не очень".

"Он всегда относился к Украине, как к Тамбовской области. То есть ничего такого. Я могу сказать, как он относился к [бывшему премьер-министру Италии Сильвио] Берлускони, к [бывшему президенту США Джорджу] Бушу или другим президентам Америки, но украинские президенты мало его интересовали. Это как губернаторы для него. Просто как-то по ошибке случилось, что он не губернатором называется, а президентом.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин находится у власти в РФ более 20 лет. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

В 1990-х Пугачев входил в близкое окружение первого президента РФ Бориса Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году. В начале 1990-х в Ленинграде познакомился с Путиным.

По словам бизнесмена, с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".

Сейчас Пугачев живет во Франции, где получил гражданство.

В 2015 году Пугачев подал к России иск на $10 млрд в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Он обвиняет российские власти в экспроприации четырех его активов. Позже бизнесмен увеличил исковые требования до $15 млрд.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Сергей Пугачев, губернатор, президент
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