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Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Тихон никакой не духовник Путина. На всякие пьянки-гулянки Путина он приезжал со своим хором из Сретенского монастыря. Пели они советские песни про шахтеров

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По словам Пугачева (на фото), Шевкунов очень понравился Путину
По словам Пугачева (на фото), Шевкунов очень понравился Путину
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг президента России Владимира Путина Сергей Пугачев рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что познакомил главу Кремля со священником Тихоном Шевкуновым.

По словам Пугачева, Шевкунов очень понравился Путину, но его духовником не является.

"А то, что он его духовник, – нет, никакой не духовник. Они одногодки. На всякие дни рождения, пьянки-гулянки он все время приезжал… У него потрясающий хор в Сретенском монастыре. И хор все время приезжал. Они пели не церковные, а советские песни про каких-то шахтеров… "Паренька приметили, на шахте встретили…" – отметил бывший друг президента РФ.

Он добавил, что это любимая песня архимандрита Тихона.

"Да, вот это. Он такой человечный человек. Не самый человечный, нормальный. Есть такие зилоты: типа так нельзя, сюда нельзя, сюда не заходи, неправильно покрестился и так далее. Надо понимать, что в Русской православной церкви после 70 лет [советской власти] 2 млн новомучеников. За веру просто расстреляли. Мы же знаем: Ленин подписывал", – заявил Пугачев.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Священноархимандрита Тихона стали называть духовником Путина после документального фильма телеканала "Дождь", который вышел в ноябре 2017 года. По данным телеканала, у иерарха сложились дружеские отношения с представителями российской бизнес-элиты и руководством ФСБ. При этом он якобы конфликтует с патриархом РПЦ Кириллом.

В 2018 году СМИ писали, что митрополит Тихон будет претендовать на пост патриарха.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Кремль, Сергей Пугачев, священник
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