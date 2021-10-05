Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Тихон никакой не духовник Путина. На всякие пьянки-гулянки Путина он приезжал со своим хором из Сретенского монастыря. Пели они советские песни про шахтеров

По словам Пугачева, Шевкунов очень понравился Путину, но его духовником не является.

"А то, что он его духовник, – нет, никакой не духовник. Они одногодки. На всякие дни рождения, пьянки-гулянки он все время приезжал… У него потрясающий хор в Сретенском монастыре. И хор все время приезжал. Они пели не церковные, а советские песни про каких-то шахтеров… "Паренька приметили, на шахте встретили…" – отметил бывший друг президента РФ.

Он добавил, что это любимая песня архимандрита Тихона.

"Да, вот это. Он такой человечный человек. Не самый человечный, нормальный. Есть такие зилоты: типа так нельзя, сюда нельзя, сюда не заходи, неправильно покрестился и так далее. Надо понимать, что в Русской православной церкви после 70 лет [советской власти] 2 млн новомучеников. За веру просто расстреляли. Мы же знаем: Ленин подписывал", – заявил Пугачев.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

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