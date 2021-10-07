Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Полиция Великобритании под всеми автомобилями моей семьи, включая микроавтобус, на котором мои дети ездили в школу, нашла взрывные устройства

Пугачев заявил, что если бы бомбы в машинах его семьи вовремя не нашли, в Лондоне "снесло бы весь парламент" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В ходе интервью Гордон зачитал отрывок из досье Пугачева: "В мае 2015 года полиция Великобритании под вашими личными автомобилями нашла взрывные устройства. Расследованием дела занялась британская антитеррористическая служба. Вам и вашей семье была предоставлена государственная охрана". Журналист уточнил, как именно были обнаружены эти взрывные устройства, и обычная ли это процедура – каждое утро проверять автомобили.

Бизнесмен пояснил, что для него это обычная процедура на протяжении последних 30 лет.

"Это произошло таким образом: мой начальник охраны подписывал договоры с бывшими полицейскими. Они-то что-то подозрительное и обнаружили. Позвонили в SO15 (филиал лондонской полиции по борьбе с терроризмом. – "ГОРДОН"), они приехали и обнаружили эти взрывные устройства под всеми автомобилями моей семьи, включая микроавтобус Mercedes, на котором мои дети ездили в школу", – рассказал Пугачев.

Он отметил, что его машины стояли у парламента, и, как сказал начальник SO15, если бы эти бомбы эквивалентом 1,5 кг тротила взорвались, "снесло бы весь парламент".

Однако, по словам Пугачева, уже через месяц расследование "стали заминать".

"Потом он мне сказал, что у них бюджета нет на расследование дел против иностранцев. Это было в Великобритании. Впоследствии они переслали данные в МВД Франции. Причем без экспертизы, половина документов потерялась. Главное, что сами эти девайсы "во время экспертизы утратили", – рассказал бизнесмен.

Он добавил, что начиная с 90-х, на него совершали "довольно много" покушений, "но совсем реальных – пять, может быть".

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube