По словам Пугачева, Шойгу пытался избраться президентом Тувы.

"Ну очень мечтал. Прямо до последнего. Уже в 2010-х такая мечта у него была. И вообще, Тува – это его вотчина. Типа "уйду на пенсию – пойду сельсовет возглавлю", – отметил бывший друг Путина.

Он добавил, что министром обороны Шойгу не хотел становиться, но несколько кандидатов отказались от этой должности.

На вопрос Гордона, является ли Шойгу толковым руководителем, Пугачев ответил: "Считаю, что нет. Вообще, надо понимать структуру путинского правления: рассуждать "толково" или "бестолково" не имеет смысла, потому что все эти люди – это его пресс-секретари. Допустим, Шойгу – это пресс-секретарь по делам обороны. [Глава МИД РФ Сергей] Лавров – это пресс-секретарь иностранных дел… В чем нестыковка? Знаете, как в Америке: у них 110 вольт и вилка совсем не подходит к европейской".

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube