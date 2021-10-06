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Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Березовский мне говорил: "Конечно, я сотрудничал с КГБ"

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Березовский проживал в Великобритании в статусе политического беженца
Березовский проживал в Великобритании в статусе политического беженца
Фото: ЕРА

Российский бизнесмен Борис Березовский говорил, что сотрудничал с Комитетом госбезопасности (КГБ), сообщил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев.

Речь об этом зашла при обсуждении последних лет жизни Березовского.

"Он любил, чтобы его жалели, вошли в его положение, погладили его, сказали, какой он хороший, поговорили о его прошлых заслугах, какой он был молодец, как [первый президент России Борис] Ельцин, пятое-десятое, [бывший начальник службы охраны Ельцина Александр] Коржаков… Кстати, он мне говорил: "Я, конечно, сотрудничал с КГБ", – сказал Пугачев.

Он передал слова Березовского.

"Я в командировки ездил, мне задания давали: пообщаться с таким-то. Потом написать отчет: как пообщался, что говорит, что думает и так далее. А как, ты думаешь, я молодым научным сотрудником ездил в командировки в капиталистические страны?" Я, например, не ездил", – отметил Пугачев.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

С 2000 года Березовский был политическим оппонентом Путина. С 2001-го он находился в розыске по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и попытке насильственного захвата власти. С 2003 года Березовский проживал в Великобритании в статусе политического беженца.

Тело 67-летнего Березовского нашли в марте 2013 года в его доме в Великобритании. Главная версия следствия – самоубийство. Бизнесмен похоронен на кладбище в британском графстве Суррей.

В 2018 году старшая дочь Березовского Елизавета заявила, что ее отца могли отравить, чтобы всем окружающим казалось, будто он находится в депрессии, и убить с имитацией самоубийства.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Борис Березовский, бизнес, КГБ, Сергей Пугачев, миллиардер
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