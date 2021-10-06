Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Березовский мне говорил: "Конечно, я сотрудничал с КГБ"

Речь об этом зашла при обсуждении последних лет жизни Березовского.
"Он любил, чтобы его жалели, вошли в его положение, погладили его, сказали, какой он хороший, поговорили о его прошлых заслугах, какой он был молодец, как [первый президент России Борис] Ельцин, пятое-десятое, [бывший начальник службы охраны Ельцина Александр] Коржаков… Кстати, он мне говорил: "Я, конечно, сотрудничал с КГБ", – сказал Пугачев.
Он передал слова Березовского.
"Я в командировки ездил, мне задания давали: пообщаться с таким-то. Потом написать отчет: как пообщался, что говорит, что думает и так далее. А как, ты думаешь, я молодым научным сотрудником ездил в командировки в капиталистические страны?" Я, например, не ездил", – отметил Пугачев.
Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью
С 2000 года Березовский был политическим оппонентом Путина. С 2001-го он находился в розыске по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и попытке насильственного захвата власти. С 2003 года Березовский проживал в Великобритании в статусе политического беженца.
Тело 67-летнего Березовского нашли в марте 2013 года в его доме в Великобритании. Главная версия следствия – самоубийство. Бизнесмен похоронен на кладбище в британском графстве Суррей.
В 2018 году старшая дочь Березовского Елизавета заявила, что ее отца могли отравить, чтобы всем окружающим казалось, будто он находится в депрессии, и убить с имитацией самоубийства.