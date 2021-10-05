Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Буш с Путиным разговаривал наедине, потом приехал и надиктовал все, что обсуждали. Путин мне говорит: "Представляешь, какой козел!"

"Была такая история: Буш с ним разговаривал-разговаривал наедине, потом приехал и надиктовал, что обсуждали, что говорили. И он мне говорит: "Представляешь, какой козел?" – "В смысле?" – "Он приехал и говорит: теперь давайте диктофон и стенографируйте". Я говорю: "Да это нормально. Он по-другому не может. Он для этого президентом стал". Он сам себя контролирует. Он приехал и рассказал: "Встретился с таким персонажем. Тот говорит: "Хотите – газопровод отключим, хотите – подключим. Вопрос – что надо?" Я не понимаю, что он говорил, но все вам расскажу. А вы как умные консультанты потом мне расскажете, что он имел в виду", – отметил Пугачев.
По его мнению, Путин не понял, как устроен Запад.
Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью
Путин находится у власти в РФ более 20 лет. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.
В 1990-х Пугачев входил в близкое окружение первого президента РФ Бориса Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году. В начале 1990-х в Ленинграде познакомился с Путиным.
По словам бизнесмена, с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".
Сейчас Пугачев живет во Франции, где получил гражданство.
В 2015 году Пугачев подал к России иск на $10 млрд в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Он обвиняет российские власти в экспроприации четырех его активов. Позже бизнесмен увеличил исковые требования до $15 млрд.