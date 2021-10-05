Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Буш с Путиным разговаривал наедине, потом приехал и надиктовал все, что обсуждали. Путин мне говорит: "Представляешь, какой козел!"

"Была такая история: Буш с ним разговаривал-разговаривал наедине, потом приехал и надиктовал, что обсуждали, что говорили. И он мне говорит: "Представляешь, какой козел?" – "В смысле?" – "Он приехал и говорит: теперь давайте диктофон и стенографируйте". Я говорю: "Да это нормально. Он по-другому не может. Он для этого президентом стал". Он сам себя контролирует. Он приехал и рассказал: "Встретился с таким персонажем. Тот говорит: "Хотите – газопровод отключим, хотите – подключим. Вопрос – что надо?" Я не понимаю, что он говорил, но все вам расскажу. А вы как умные консультанты потом мне расскажете, что он имел в виду", – отметил Пугачев.

По его мнению, Путин не понял, как устроен Запад.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube