Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Путин потратил огромные деньги на предвыборную кампанию Януковича. Их, конечно, раздерибанили

"Это была довольно забавная история… Он потратил огромные деньги на предвыборную кампанию Януковича [в 2004 году]. Просто их вот так же выплевывали, из "Газпрома", оттуда, отсюда, политтехнологи… Деньги, конечно, раздерибанили. Но вопрос не в этом: его просто не избрал народ. Но для Путина такого слова нет. Какой народ? Вопрос – либо деньги украли, либо не доплатили. Что-то пошло не так именно по этому поводу", – отметил Пугачев.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

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Контекст:

В 1990-х Пугачев входил в близкое окружение первого президента РФ Бориса Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году. В начале 1990-х в Ленинграде познакомился с Путиным.

По словам бизнесмена, с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".

Сейчас Пугачев живет во Франции, где получил гражданство.

В 2015 году Пугачев подал к России иск на $10 млрд в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Он обвиняет российские власти в экспроприации четырех его активов. Позже бизнесмен увеличил исковые требования до $15 млрд.

Янукович дважды баллотировался в президенты Украины. Выборы в 2004 году проиграл Виктору Ющенко, в 2010-м – победил.

22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала Януковича самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Он покинул Украину, сейчас с семьей проживает в России.

В январе 2019-го Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, а также в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.