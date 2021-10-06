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Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Путин мне когда-то говорил: "Купи себе землю в Геленджике. Это потрясающее место"

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Пугачев (на фото) ответил на вопрос, любит ли Путин роскошь
Пугачев (на фото) ответил на вопрос, любит ли Путин роскошь
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

О Геленджике Краснодарского края РФ, где, по данным оппозиционера Алексея Навального, для президента Владимира Путина возводят дворец, глава Кремля раньше упоминал, сообщил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг Путина Сергей Пугачев.

Речь об этом зашла после вопроса, любит ли Путин роскошь.

Пугачев напомнил, что нынешний глава Кремля долгое время жил в коммунальной квартире.

"Слушайте, ну дворец в Геленджике, который Навальный показал", – отметил Гордон.

"Если вы считаете, что это роскошь, то тогда да, любит. [...] Он мне когда-то говорил: "Купи себе землю в Геленджике. Потом пойдешь на пенсию, будешь виноград выращивать, вино делать. Привезешь саженцы из Франции. Это потрясающее место", – поделился воспоминаниями Пугачев.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Под Геленджиком, согласно расследованию Навального, находится резиденция Путина. В материале, опубликованном в январе, сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться

25 января ролик прокомментировал Путин: он сказал, что не смотрел весь фильм, но видел отдельные видеоподборки. Путин отрицал, что дворец принадлежит ему, а расследование назвал "компиляцией, монтажом и промывкой мозгов россиян".

29 января Telegram-канал Mash опубликовал эксклюзивное видео из дворца в Геленджике. Внутри здание оказалось практически пустым и недостроенным. В расследовании также сообщалось, что работы там еще продолжаются из-за недостатков конструкции, которые привели к высокой влажности и появлению плесени.

30 января российский миллиардер Аркадий Ротенберг назвал объект своим и заявил, что строит там отель.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Краснодарский край, Сергей Пугачев, квартира
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