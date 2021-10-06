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Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Если бы Путину предложили: можем Зеленского коррумпировать, но нужно $10 млрд наличными, – самосвал завтра привезли бы

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Пугачев (на фото) сказал, что Путин живет "в полном коммунизме"
Пугачев (на фото) сказал, что Путин живет "в полном коммунизме"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Если бы президенту России Владимир Путину предложили коррумпировать главу Украинского государства Владимира Зеленского, деньги для такой цели нашли бы на следующий день.

Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ и бывший близкий друг президента РФ Путина Сергей Пугачев. 

Бизнесмен рассказывал, что Путин никому не доверяет и боится, но боится "не Гааги". 

росто [Путин] понимает, чем дышит его окружение. Просто, как говорится в кремлевском простонародье, [представителей окружения] держат на карандаше. Например, когда [Михаил] Касьянов был премьер-министром, все говорили: "Как ты думаешь, у Касьянова больше миллиарда или меньше?" – "Его держат на карандаше, мы считаем, что у него 1,5 млрд". Потом Касьянова снесли – и в один день все на карандаше и осталось. У Путина ситуация ничем сильно не отличается", – отметил Пугачев. 

Он добавил, что Путин не хранит деньги "ни в наличных, ни в безналичных". 

"Просто живет другой жизнью – в полном коммунизме. Если бы ему предложили: можем Зеленского завтра коррумпировать, но нужно $10 млрд наличными, – самосвал завтра привезут. Просто он живет в этой парадигме, как модно говорить. Старого волка новым фокусам не выучишь. Поэтому он так живет. Он так будет до смерти жить. Может, он на старости лет как-то переосмыслит, если что-то произойдет. Но я, так сказать, второго Горбачева не вижу. И не вижу, откуда он выползет", – резюмировал Пугачев. 

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. С тех пор он встречался с Путиным лишь раз – во время саммита "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года. 

С апреля 2021 года, после того, как Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война", обсуждается возможность такой встречи

В 1990-х Пугачев входил в близкое окружение первого президента РФ Бориса Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году. В начале 1990-х в Ленинграде познакомился с Путиным.

По словам бизнесмена, с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".

Сейчас Пугачев живет во Франции, где получил гражданство. В России против Пугачева возбуждено уголовное дело о хищении средств "Межпромбанка". На родине он заочно арестован. 

В 2015 году Пугачев подал к России иск на $10 млрд в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Он обвиняет российские власти в экспроприации четырех его активов. Позже бизнесмен увеличил исковые требования до $15 млрд.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, коррупция, деньги, Владимир Зеленский, Сергей Пугачев
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