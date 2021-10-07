Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Своих маленьких детей я не видел шесть лет. Потому что их мать коррумпировали

Он сообщил, что у него шестеро детей и шестеро внуков. Старшим сыновьям уже 36, 37 и 38 лет, они с подростковых лет живут во Франции, где теперь занимаются своим бизнесом и очень успешны.
"Маленьких детей, к сожалению, не видел шесть лет. Потому что мать моих детей коррумпировали, она ездит постоянно в Россию, там живет в прекрасных условиях. При этом у нее нет источника дохода: она в своем Instagram продает какую-то старую мебель. Но при этом ей купили дом в лондонском прекрасном районе Челси. И шесть лет она не дает мне просто возможности увидеть детей, поговорить по телефону", – сказал Пугачев.
Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью
В 1990-х Пугачев входил в близкое окружение первого президента РФ Бориса Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году. В начале 1990-х в Ленинграде познакомился с Путиным.
По словам бизнесмена, с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".
Сейчас Пугачев живет во Франции, где получил гражданство. В России против Пугачева возбуждено уголовное дело о хищении средств "Межпромбанка". На родине он заочно арестован.