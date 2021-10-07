Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Своих маленьких детей я не видел шесть лет. Потому что их мать коррумпировали

Пугачев: Мать моих детей ездит постоянно в Россию, там живет в прекрасных условиях. При этом у нее нет источника дохода Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Он сообщил, что у него шестеро детей и шестеро внуков. Старшим сыновьям уже 36, 37 и 38 лет, они с подростковых лет живут во Франции, где теперь занимаются своим бизнесом и очень успешны.

"Маленьких детей, к сожалению, не видел шесть лет. Потому что мать моих детей коррумпировали, она ездит постоянно в Россию, там живет в прекрасных условиях. При этом у нее нет источника дохода: она в своем Instagram продает какую-то старую мебель. Но при этом ей купили дом в лондонском прекрасном районе Челси. И шесть лет она не дает мне просто возможности увидеть детей, поговорить по телефону", – сказал Пугачев.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

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