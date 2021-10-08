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Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Мать моих детей сказала: "Умоляю, откажись от иска против России – все будет супер, убивать никого не будут!"

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У Пугачева шестеро детей
У Пугачева шестеро детей
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев сообщил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что его бывшая сожительница пыталась отговорить его от иска против России.

"Она приехала один раз ко мне без детей и сказала: "Я умоляю тебя, откажись от иска против России – все будет супер. Все оставят, никого больше трогать не будут, убивать никого не будут". – "Тебе это кто сказал, можно узнать?" – "Дэвид Голдберг". А это главный адвокат, который представляет Россию в Гаагском трибунале, который живет в России, но числится в английской фирме White and Case", – сказал миллиардер.

По его словам, она сказала, что Голдберг "общается чуть ли не с Путиным" и "это вот решенный вопрос".

"У тебя мозги есть? Дэвид Голдберг с Путиным общается, а я не общаюсь… Я должен отказаться от $15 млрд, чтобы у тебя все было хорошо?!" – "Ну да. Иначе у нас все будет плохо, детей из школы выгонят". Ну какой-то тяжелый бред. И после этого она пропала. Я написал в трибунал. Трибунал сказал: "Ой-ой, какой кошмар", – и больше ничего. Представьте, что мой личный счет [передали] какой-то женщине, которая никогда не была моей женой", – объяснил Пугачев.

Он рассказал, что с матерью его детей, британкой, он прожил 10 лет, "а через 12 лет узнал, что у нее есть русский паспорт".

"И вот – я читаю транскрипт суда – адвокат моей экс-герлфренд говорит: "У моей подзащитной просьба выделить ей £2,5 млн со счета господина Пугачева. Есть возражения?" – "Нет возражений". Деткам на конфетки. А то этот злодей содержит их не пойми как. Купил им два дома: один за £15 млн (а он стоит £30 млн) и два дома срастил в Челси. Они же, несчастные, страдают. Вот злодей!" – сыронизировал Пугачев.

Он заявил, что мать его детей "коррумпировали, она постоянно ездит в Россию, там живет в прекрасных условиях".

"При этом у нее нет источника дохода: она в своем Instagram продает какую-то старую мебель. Но при этом ей купили дом в лондонском прекрасном районе – Челси. И шесть лет она не дает мне просто возможности увидеть детей, поговорить по телефону", – подчеркнул миллиардер.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

У Пугачева шестеро детей и шестеро внуков. Старшим сыновьям 36, 37 и 38 лет, они с подростковых лет живут во Франции, где теперь занимаются своим бизнесом и очень успешны.

В 1990-х Пугачев входил в близкое окружение первого президента РФ Бориса Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году. В начале 1990-х в Ленинграде он познакомился с Путиным.

По словам бизнесмена, с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".

Сейчас Пугачев живет во Франции, где получил гражданство. В России против Пугачева возбуждено уголовное дело о хищении средств "Межпромбанка". На родине он заочно арестован. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Великобритания, дети, Сергей Пугачев, мать
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