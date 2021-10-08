Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: В 33-м моего деда, замначальника военно-морской академии приговорили к расстрелу, но приехал Ворошилов в тюрьму: "Мне нужен вот этот. Я его забираю"

Пугачев рассказал, какая квартира у его деда была в Киеве Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Он выпускник первого набора Суворовского училища. Отец был близким другом Ворошилова, в том числе неплохо дружил с [Иосифом] Сталиным в свое время. По гражданской войне. Так сложилось. Мой дед был первым командиром Донской революционной дивизии. В 33-м его приговорили к расстрелу, но приехал Ворошилов в тюрьму. Это было в Ленинграде. Он был замначальника военно-морской академии. [...] "Мне нужен вот этот. Я его забираю", – рассказал миллиардер.

По его словам, начальник тюрьмы предупредил, что тот приговорен к расстрелу.

"Дай листок бумаги". Пишет: "Я, Климент Ворошилов, под свою ответственность его забираю". Судимость не сняли, он не был реабилитирован. Дед погиб в 42-м году во время прорыва ленинградской блокады, когда [советский офицер Андрей] Власов сдал армию", – объяснил Пугачев.

Он отметил, что дед командовал 22-й ударной бригадой, которую называли "Сталинский кулак".

"Он жил в Киеве. Как мне рассказывал отец, они прекрасно жили, у них была квартира из 17 комнат. Сейчас там артиллерийское училище", – подчеркнул Пугачев.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

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