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Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: В 33-м моего деда, замначальника военно-морской академии приговорили к расстрелу, но приехал Ворошилов в тюрьму: "Мне нужен вот этот. Я его забираю"

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Пугачев рассказал, какая квартира у его деда была в Киеве
Пугачев рассказал, какая квартира у его деда была в Киеве
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев сообщил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что его отец был личным другом наркома обороны СССР Климента Ворошилова, который спас от расстрела деда Пугачева.

"Он выпускник первого набора Суворовского училища. Отец был близким другом Ворошилова, в том числе неплохо дружил с [Иосифом] Сталиным в свое время. По гражданской войне. Так сложилось. Мой дед был первым командиром Донской революционной дивизии. В 33-м его приговорили к расстрелу, но приехал Ворошилов в тюрьму. Это было в Ленинграде. Он был замначальника военно-морской академии. [...] "Мне нужен вот этот. Я его забираю", – рассказал миллиардер.

По его словам, начальник тюрьмы предупредил, что тот приговорен к расстрелу.

"Дай листок бумаги". Пишет: "Я, Климент Ворошилов, под свою ответственность его забираю". Судимость не сняли, он не был реабилитирован. Дед погиб в 42-м году во время прорыва ленинградской блокады, когда [советский офицер Андрей] Власов сдал армию", – объяснил Пугачев.

Он отметил, что дед командовал 22-й ударной бригадой, которую называли "Сталинский кулак".

"Он жил в Киеве. Как мне рассказывал отец, они прекрасно жили, у них была квартира из 17 комнат. Сейчас там артиллерийское училище", – подчеркнул Пугачев.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Пугачев родился в 1963 году в Костроме в семье военнослужащего. Детство провел в Москве, в 1974 году семья переехала в Ленинград. По словам Пугачева, он окончил несколько вузов, в том числе Университет методологии знания в Москве. По образованию экономист.

С 1980-х занимался предпринимательской деятельностью. В 1992 году основал "Межпромбанк", который позже стал одним из крупнейших банков России (в 2010 году у учреждения отозвали лицензию в связи с нарушениями законодательства и неспособностью удовлетворить требования кредиторов).

В 1990-е Пугачев входил в близкое окружение Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году.

В начале 1990-х в Ленинграде познакомился с Путиным, но, по словам Пугачева, сдружились они уже в Москве в 1996 году. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".

В 2001–2011 годах Пугачев был сенатором Российской Федерации от Тувы.

По данным "Коммерсанта", Пугачеву принадлежали судостроительные предприятия, элитная недвижимость в России и Европе, в том числе замок Шато-де-Гаро в Ницце, СМИ во Франции. В 2008 году Forbes оценил состояние Пугачева в $2 млрд. После того как "Межпромбанк" был признан банкротом, бизнесмен начал терять свои активы.

В начале 1990-х бизнесмен жил в США, затем перебрался во Францию, позже вернулся в Россию. В 2011 году он уехал из РФ, сейчас живет во Франции, где получил гражданство. 

В России против Пугачева возбуждено уголовное дело о хищении средств "Межпромбанка". На родине он заочно арестован. 

В 2015 году Пугачев подал к России иск на $10 млрд в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Он обвиняет российские власти в экспроприации четырех его активов. Позже бизнесмен увеличил исковые требования до $15 млрд. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: СССР, тюрьма, Вторая мировая война, Сергей Пугачев, семья, миллиардер, квартира, отец
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