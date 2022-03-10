Лавров заявил, что Путин не отказывается от встречи с Зеленским, но для этого надо провести "подготовительную работу"

Об этом 10 марта на пресс-конференции в Анталье по итогам трехсторонней встречи глав МИД РФ, Украины и Турции заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Мероприятие транслировалось в Facebook МИД РФ.
Лаврова спросили, считает ли он целесообразным проведение переговоров Путина и Зеленского для прекращения войны РФ против Украины.
Глава МИД РФ ответил, что Путин "никогда не отказывается от контактов", но в Москве хотят, чтобы они "не организовывались ради самих себя, а для того, чтобы фиксировать какие-то конкретные договоренности".
По словам Лаврова, тема переговоров Путина и Зеленского была затронута на его встрече с Дмитрием Кулебой.
"Мы всегда за то, чтобы встречаться, если мы можем достичь какую-то добавленную стоимость и можем решить проблему, – сказал Лавров. – Мы сегодня подтвердили, что президент Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским. Когда-то, я надеюсь, такая необходимость возникнет, но для этого надо провести подготовительную работу, которая идет по белорусскому треку. Три раунда состоялось, наши предельные предложения взяты украинской стороной, и она нам обещала, что будут предельно конкретные ответы. Мы ждем".
Лавров также отметил, что Россия, которая вторглась в Украину 24 февраля, якобы "не нападала" на Украину и на другие страны не планирует.
7 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что 10 марта в Анталье состоится трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и России. Турецкий министр пояснил, что встреча пройдет в рамках дипломатического форума в Анталье, согласие на участие в котором уже дали и Лавров, и Кулеба.
Глава МИД Украины говорил, что у него нет каких-либо завышенных ожиданий от предстоящих переговоров с Лавровым.
Кулеба по итогам переговоров с Лавровым заявил, что Россия привязала прекращение боевых действий к выполнению требований Путина к Украине.
Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном 28 февраля назвал три условия прекращения войны, которую РФ развязала против Украины 24 февраля: признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по "демилитаризации и денацификации украинского государства", обеспечение "нейтрального статуса" Украины.
Война России против Украины. Главное
Первый раунд переговоров с Россией в связи с вооруженной агрессией, которую она развязала против Украины, состоялся 28 февраля в районе украинско-белорусской границы. Основной их целью было прекращение огня и боевых действий на территории Украины. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, "стороны определи ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения".
Второй раунд состоялся 3 марта. После него украинская делегация сообщила, что не получила результатов, на которые рассчитывала. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что гуманитарные коридоры – это "программа-минимум" переговоров.
Третий раунд прошел 7 марта. "Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", – сообщил Подоляк по завершении переговоров.
По данным главного расследователя Bellingcat Христо Грозева, на переговорах с Украиной Россия требовала назначения премьер-министром нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, признания Крыма и ОРДЛО и "никакого НАТО".