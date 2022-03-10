Лавров заявил, что Путин не отказывается от встречи с Зеленским, но для этого надо провести "подготовительную работу"

Путин "никогда не отказывается от контактов", сказал Лавров (на фото) Фото: EPA

Об этом 10 марта на пресс-конференции в Анталье по итогам трехсторонней встречи глав МИД РФ, Украины и Турции заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД РФ.

Лаврова спросили, считает ли он целесообразным проведение переговоров Путина и Зеленского для прекращения войны РФ против Украины.

Глава МИД РФ ответил, что Путин "никогда не отказывается от контактов", но в Москве хотят, чтобы они "не организовывались ради самих себя, а для того, чтобы фиксировать какие-то конкретные договоренности".

По словам Лаврова, тема переговоров Путина и Зеленского была затронута на его встрече с Дмитрием Кулебой.

"Мы всегда за то, чтобы встречаться, если мы можем достичь какую-то добавленную стоимость и можем решить проблему, – сказал Лавров. – Мы сегодня подтвердили, что президент Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским. Когда-то, я надеюсь, такая необходимость возникнет, но для этого надо провести подготовительную работу, которая идет по белорусскому треку. Три раунда состоялось, наши предельные предложения взяты украинской стороной, и она нам обещала, что будут предельно конкретные ответы. Мы ждем".

Лавров также отметил, что Россия, которая вторглась в Украину 24 февраля, якобы "не нападала" на Украину и на другие страны не планирует.

7 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что 10 марта в Анталье состоится трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и России. Турецкий министр пояснил, что встреча пройдет в рамках дипломатического форума в Анталье, согласие на участие в котором уже дали и Лавров, и Кулеба.

Глава МИД Украины говорил, что у него нет каких-либо завышенных ожиданий от предстоящих переговоров с Лавровым.

Кулеба по итогам переговоров с Лавровым заявил, что Россия привязала прекращение боевых действий к выполнению требований Путина к Украине.

Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном 28 февраля назвал три условия прекращения войны, которую РФ развязала против Украины 24 февраля: признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по "демилитаризации и денацификации украинского государства", обеспечение "нейтрального статуса" Украины.

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