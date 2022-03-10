Лавров заявил, что Россия не нападала на Украину и на другие страны не планирует

Лавров (справа) провел встречу в Анталье с Кулебой и Чавушоглу Фото: EPA

Об этом Лавров сказал 10 марта на пресс-конференции в Анталье, по итогам трехсторонней встречи глав МИД РФ, Украины и Турции.

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД РФ.

Лаврова спросили, планирует ли РФ военное вмешательство за пределами территории Украины, чтобы предотвратить поставки оружия в страну из государств Запада.

"Что касается вопроса, планируем ли мы нападать на другие страны… На другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали. На Украине – мы просто объяснили многократно – наступила ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности РФ", – ответил глава российского МИД.

Война России против Украины. Главное