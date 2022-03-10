Лавров заявил, что Россия не нападала на Украину и на другие страны не планирует

Об этом Лавров сказал 10 марта на пресс-конференции в Анталье, по итогам трехсторонней встречи глав МИД РФ, Украины и Турции.
Мероприятие транслировалось в Facebook МИД РФ.
Лаврова спросили, планирует ли РФ военное вмешательство за пределами территории Украины, чтобы предотвратить поставки оружия в страну из государств Запада.
"Что касается вопроса, планируем ли мы нападать на другие страны… На другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали. На Украине – мы просто объяснили многократно – наступила ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности РФ", – ответил глава российского МИД.
Война России против Украины. Главное
7 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что 10 марта в Анталье состоится трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и России. Турецкий министр пояснил, что встреча пройдет в рамках дипломатического форума в Анталье, согласие на участие в котором уже дали и Лавров, и Дмитрий Кулеба.
Глава МИД Украины говорил, что у него нет каких-либо завышенных ожиданий от предстоящих переговоров с Лавровым.
"Безусловно, будем выжимать по максимуму. Наш интерес – прекращение огня, освобождение наших территорий и безусловное решение всех гуманитарных вопросов и катастроф, созданных российской армией. Это уже не вопросы, это катастрофы", – сказал Кулеба 9 марта.
По итогам переговоров Кулеба заявил, что Россия привязала прекращение боевых действий к выполнению требований президента РФ Владимира Путина к Украине.
Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном 28 февраля назвал три условия прекращения войны, которую РФ развязала против Украины: признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по "демилитаризации и денацификации украинского государства", обеспечение "нейтрального статуса" Украины.