ГОРДОН
 
 
LIVE ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Фашист Путин спятил, атомная бомба в руках безумца, "Байден, закрой небо!". Интервью Гордона с Кохом. Трансляция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с бывшим вице-премьером РФ Альфредом Кохом.

Как сообщил журналист Дмитрий Гордон изданию "ГОРДОН", программу записали 10 марта по видеосвязи, беседа длилась около 30 минут.

Кох в ходе интервью говорил о полномасштабном вторжении России в Украину, о влиянии санкций, которые Запад ввел против РФ за это вторжение, о создании бесполетной зоны над Украиной, о том, кто влияет на президента РФ Владимира Путина и кто может его свергнуть. 

"Я все время высказывал сомнения относительно того, что говорили американские спецслужбы и что нам озвучивал [президент США Джо] Байден. Я все время говорил, что это Путин постановку крутит, пугает, нагнетает напряженность и так далее. Конечно, для меня это (вторжение РФ в Украину. – "ГОРДОН") был полный сюрприз. Я не могу для себя найти другого объяснения, кроме того, что он спятил", – сказал Кох.

Кох родился в 1961 году в городе Зыряновске (сейчас – Алтай, Казахстан). Окончил Ленинградский финансово-экономический институт (сейчас – Санкт-Петербургский государственный экономический университет) по специальности "экономическая кибернетика". Защитил кандидатскую диссертацию на тему "Методы комплексной оценки территориальных условий размещения промышленных объектов".

В 1993 году Кох был назначен заместителем председателя Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом, а с 1996-го по 1997 год возглавлял его. Политик был сторонником масштабной приватизации госимущества.

С марта по август 1997 года занимал должность заместителя председателя российского правительства, с 2000-го по 2001 год был генеральным директором холдинга "Газпром-Медиа".

Выпустил несколько книг.

С 2015 года живет в Германии. Женат. Дочь Коха Ольга Кох – комик, живет в Великобритании.

Теги: Дмитрий Гордон, Альфред Кох, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Россия напала на Украину, идет 15-й день войны. Онлайн-репортаж
Россия напала на Украину, идет 15-й день войны. Онлайн-репортаж G
Россия напала на Украину, идет 14-й день войны. Онлайн-репортаж
Россия напала на Украину, идет 14-й день войны. Онлайн-репортаж G
Война России против Украины. Главное
Война России против Украины. Главное G
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 

 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS