Фашист Путин спятил, атомная бомба в руках безумца, "Байден, закрой небо!". Интервью Гордона с Кохом. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Как сообщил журналист Дмитрий Гордон изданию "ГОРДОН", программу записали 10 марта по видеосвязи, беседа длилась около 30 минут.

Кох в ходе интервью говорил о полномасштабном вторжении России в Украину, о влиянии санкций, которые Запад ввел против РФ за это вторжение, о создании бесполетной зоны над Украиной, о том, кто влияет на президента РФ Владимира Путина и кто может его свергнуть.

"Я все время высказывал сомнения относительно того, что говорили американские спецслужбы и что нам озвучивал [президент США Джо] Байден. Я все время говорил, что это Путин постановку крутит, пугает, нагнетает напряженность и так далее. Конечно, для меня это (вторжение РФ в Украину. – "ГОРДОН") был полный сюрприз. Я не могу для себя найти другого объяснения, кроме того, что он спятил", – сказал Кох.

Кох родился в 1961 году в городе Зыряновске (сейчас – Алтай, Казахстан). Окончил Ленинградский финансово-экономический институт (сейчас – Санкт-Петербургский государственный экономический университет) по специальности "экономическая кибернетика". Защитил кандидатскую диссертацию на тему "Методы комплексной оценки территориальных условий размещения промышленных объектов".

В 1993 году Кох был назначен заместителем председателя Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом, а с 1996-го по 1997 год возглавлял его. Политик был сторонником масштабной приватизации госимущества.

С марта по август 1997 года занимал должность заместителя председателя российского правительства, с 2000-го по 2001 год был генеральным директором холдинга "Газпром-Медиа".

Выпустил несколько книг.

С 2015 года живет в Германии. Женат. Дочь Коха Ольга Кох – комик, живет в Великобритании.