Бурба об общении с пленными из РФ: Их обманули, они не готовы воевать морально, у них нет мотивации

"Я общался с пленными, но еще не общался с Силами специальных операций, со спецназом российским. Есть пленные танкисты, сухопутчики... У них нет мотивации. А мне важно понять, как будет действовать спецназ, какие у него задачи... А простые ребята... Там обман", – сказал Бурба.

Из общение с пленными он сделал вывод, что одним сказали, будто они едут не на войну, а на учения, другим – что "вы зайдете – вас встретят".

"Самое главное – их обманули. Они не готовы морально, у них нет мотивации, а у нас есть", – сказал бывший руководитель военный разведки.

Во время интервью Бурба обратился к военнослужащим сухопутных войск Российской Федерации, которые принимают участие в войне против Украины, и призвал их саботировать приказы.