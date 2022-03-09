Бурба об общении с пленными из РФ: Их обманули, они не готовы воевать морально, у них нет мотивации

"Я общался с пленными, но еще не общался с Силами специальных операций, со спецназом российским. Есть пленные танкисты, сухопутчики... У них нет мотивации. А мне важно понять, как будет действовать спецназ, какие у него задачи... А простые ребята... Там обман", – сказал Бурба.
Из общение с пленными он сделал вывод, что одним сказали, будто они едут не на войну, а на учения, другим – что "вы зайдете – вас встретят".
"Самое главное – их обманули. Они не готовы морально, у них нет мотивации, а у нас есть", – сказал бывший руководитель военный разведки.
Во время интервью Бурба обратился к военнослужащим сухопутных войск Российской Федерации, которые принимают участие в войне против Украины, и призвал их саботировать приказы.
"Ребята, продолжайте, как вы и делаете, сливать топливо, рассказывать, что не на чем ехать, что вас обстреляли... Сдавайтесь! И мы вам гарантируем только одно: что вы будете живы, здоровы, мы вас накормим и обменяем. Сделайте праздник, сюрприз к 8 Марта своим мамам, женам, сестрам. Ребята, сдавайтесь!" – сказал Бурба.
Кроме того, он обратился к российским летчикам и артиллеристам и призвал их не выполнять преступные приказы.
"Ребята, мы не будем вас менять, когда попадетесь нам в плен, мы не будем вас отдавать. Вы, твари, убиваете мирных людей. Готовьтесь! Советую вам отказываться от приказов. Вы переступили самую главную черту – вы не воюете с Вооруженными силами, вы убиваете мирных граждан", – сказал Бурба.
По данным украинской стороны, за время войны в Украине Россия потеряла более 12 тыс. человек личного состава, а также 317 танков, 1070 боевых бронированных машин, 120 артиллерийских систем, 56 реактивных систем залпового огня, 49 самолетов, 81 вертолет. Сколько российских военнослужащих захвачено в плен, украинские власти не уточняли, но среди них есть пилоты, которые сбрасывали на города авиабомбы.
2 марта Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ, получили ранения. После этого российские власти не обновляли данные. Информацию о потерянной технике и взятых в плен военнослужащих они тоже не публикуют.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Путин утверждает, что оккупанты в Украине атакуют только военную инфраструктуру. Но они с первых часов вторжения бьют по гражданским объектам, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня, наносит авиаудары.
Действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, подчеркнул Зеленский.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. 8 марта в управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что с 24 февраля жертвами российской агрессии против Украины стали по меньшей мере 474 мирных жителя, ранен 861. В организации отметили, что реальные цифры значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные бои, информация поступает с опозданием и ее еще надо подтвердить. Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил информацию о более чем 400 убитых и более 800 раненых мирных гражданах.
О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Слушания начались 7 марта. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан 28 февраля лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он подчеркнул, что есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечества. Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в ЕСПЧ, потребовав, среди прочего, в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.