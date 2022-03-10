Чичваркин: Скоро россиянам придется защищать дома от мародеров. Страна закрывается, железный занавес падает

"Скоро придется защищать свои дома от мародеров. [Поэтому надо купить] продукты длительного хранения, если не собираетесь уезжать, и оружие. Либо билет до Казахстана или Армении, детские фотографии, и если вы видите, что можете быть применимы вне России, – собраться и ехать", – сказал Чичваркин.

Он подчеркнул, что "страна закрывается, железный занавес падает с достаточно высокой скоростью".

"Если человек нормальный, он будет помечен специальным значком как ненормальный, как евреи в конце 1930-х. Сжигать еще не будут, но по тротуару ходить запретят. Если образно сказать", – предупредил бизнесмен.

Чичваркин сказал, что введенные против РФ санкции за нападение на Украину уже "очень сильно душат простых россиян", но, по его мнению, "запасов в холодильнике хватит на эту весну".

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