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Чичваркин: Скоро россиянам придется защищать дома от мародеров. Страна закрывается, железный занавес падает

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Чичваркин посоветовал готовиться защищаться или уезжать из страны
Чичваркин посоветовал готовиться защищаться или уезжать из страны
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Живущий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону посоветовал россиянам запастись продуктами длительного хранения и купить оружие.

"Скоро придется защищать свои дома от мародеров. [Поэтому надо купить] продукты длительного хранения, если не собираетесь уезжать, и оружие. Либо билет до Казахстана или Армении, детские фотографии, и если вы видите, что можете быть применимы вне России, – собраться и ехать", – сказал Чичваркин. 

Он подчеркнул, что "страна закрывается, железный занавес падает с достаточно высокой скоростью".

"Если человек нормальный, он будет помечен специальным значком как ненормальный, как евреи в конце 1930-х. Сжигать еще не будут, но по тротуару ходить запретят. Если образно сказать", – предупредил бизнесмен.

Чичваркин сказал, что введенные против РФ санкции за нападение на Украину уже "очень сильно душат простых россиян", но, по его мнению, "запасов в холодильнике хватит на эту весну".  

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Война России против Украины. Главное (обновляется). 

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы. 

США также ввели эмбарго на импорт нефти и газа из России. Великобритания намерена отказаться от поставок российской нефтепродуктов до конца 2022 года. Европейский союз разрабатывает план, как быстро избавиться от зависимости от российских энергоносителей.

Сейчас, согласно данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, Россия – самая подсанкционная страна в мире. С 2014 года против нее ввели 5,6 тыс. ограничений, из них половину – за вторжение, начавшееся 24 февраля.

Санкции оказывают влияние на экономику России. Рубль уже неоднократно обновлял исторический минимум, последний раз – 9 марта. Международное рейтинговое агентство Fitch считает, что суверенный дефолт России неизбежен.

По данным Йельского университета, с начала российского вторжения более 300 иностранных компаний заявили об ограничении или прекращении работы в России, среди них Apple, Microsoft, McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, Mango, Zara, H&M и другие.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Евгений Чичваркин
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