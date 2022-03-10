Чичваркин: Ну ...бнули яхту – и что? Как отбор яхты у Усманова остановит гуманитарную катастрофу в Мариуполе?

Чичваркин – Гордону: "Газпромбанк" получает деньги за газ, а "Северный поток" х…ярит газ каждый день. Где санкции? Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Гордон спросил, испытывают ли уже российские бизнесмены на себе влияние санкций.

"Испытывают. Ну ...бнули яхту, отобрали яхту – и что? Как отбор яхты у [российского миллиардера Алишера] Усманова остановит гуманитарную катастрофу в Мариуполе сейчас? Как? Поставленные [переносные противотанковые ракетные комплексы] Javelin и [переносные зенитно-ракетные комплексы] Stinger – да, могут хотя бы позволить вывести мирных жителей или расширить зону, которую контролируют ВСУ. А как отбор яхты Усманова этому поможет?" – сказал Чичваркин.

Он считает, что западные страны не в достаточной мере отреагировали на вторжение РФ в Украину.

"Газпромбанк" работает. И он не под санкциями. И [отключение системы] SWIFT его не будет касаться. И SWIFT вообще никто не трогал, – возмутился бизнесмен. – "Газпромбанк" получает деньги за газ, а [газопровод] "Северный поток" х…ярит газ каждый день. Где санкции? Вот это была бы санкция! [Будет ли она?] Нет. Это в интересах европейских партнеров... Я искренне считаю, что и ЕС, и НАТО в отношении Украины – предатели".

Чичваркин, говоря о войне в Украине, высказал мнение, что у президента РФ Владимира Путина "нет пути назад".

"Проигрывающие войны великие князья, великие княгини, цари, императоры, генсеки не заканчивали как минимум без революций. Скорее всего, они заканчивали свое правление, а зачастую – и жизни", – сказал бизнесмен.

По его мнению, в планах Путина – "стереть с лица [земли] несколько городов, устроить гуманитарную катастрофу, запугать Запад [ядерной] кнопкой и отхватить ту часть Советского Союза, которую он сможет пережевать".

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