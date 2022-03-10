Чичваркин: Ну ...бнули яхту – и что? Как отбор яхты у Усманова остановит гуманитарную катастрофу в Мариуполе?

Гордон спросил, испытывают ли уже российские бизнесмены на себе влияние санкций.
"Испытывают. Ну ...бнули яхту, отобрали яхту – и что? Как отбор яхты у [российского миллиардера Алишера] Усманова остановит гуманитарную катастрофу в Мариуполе сейчас? Как? Поставленные [переносные противотанковые ракетные комплексы] Javelin и [переносные зенитно-ракетные комплексы] Stinger – да, могут хотя бы позволить вывести мирных жителей или расширить зону, которую контролируют ВСУ. А как отбор яхты Усманова этому поможет?" – сказал Чичваркин.
Он считает, что западные страны не в достаточной мере отреагировали на вторжение РФ в Украину.
"Газпромбанк" работает. И он не под санкциями. И [отключение системы] SWIFT его не будет касаться. И SWIFT вообще никто не трогал, – возмутился бизнесмен. – "Газпромбанк" получает деньги за газ, а [газопровод] "Северный поток" х…ярит газ каждый день. Где санкции? Вот это была бы санкция! [Будет ли она?] Нет. Это в интересах европейских партнеров... Я искренне считаю, что и ЕС, и НАТО в отношении Украины – предатели".
Чичваркин, говоря о войне в Украине, высказал мнение, что у президента РФ Владимира Путина "нет пути назад".
"Проигрывающие войны великие князья, великие княгини, цари, императоры, генсеки не заканчивали как минимум без революций. Скорее всего, они заканчивали свое правление, а зачастую – и жизни", – сказал бизнесмен.
По его мнению, в планах Путина – "стереть с лица [земли] несколько городов, устроить гуманитарную катастрофу, запугать Запад [ядерной] кнопкой и отхватить ту часть Советского Союза, которую он сможет пережевать".
С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
Из-за санкций на Западе начали арестовывать активы российских бизнесменов. В частности, арест наложили на 156‑метровую яхту Усманова.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
США также ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа. Великобритания намерена отказаться от поставок российской нефтепродуктов до конца 2022 года. Европейский союз разрабатывает план, как быстро избавиться от зависимости от российских энергоносителей.
Сейчас, по данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, Россия – самая подсанкционная страна в мире. С 2014 года против нее ввели 5,6 тыс. ограничений, из них половину – за полномасштабное вторжение, начавшееся 24 февраля.
Санкции оказывают влияние на экономику России. Рубль уже неоднократно обновлял исторический минимум, последний раз – 9 марта. Международное рейтинговое агентство Fitch считает, что суверенный дефолт России неизбежен.