Мэр Мариуполя Бойченко: Россияне делают все, чтобы создать геноцид, уничтожить нас

Город штурмом взять не смогли. Они начали засыпать нас авиабомбами, засыпать нас "Градами" и бить из гаубиц по мирным жилым кварталам. Сегодня тысячи раненых. Убитых подсчитать сложно

– Вадим, добрый день. Рады видеть и слышать живого. Какая ситуация сейчас в Мариуполе?

– В Мариуполе ситуация очень сложная. Сегодня в Мариуполе уже есть гуманитарная блокада. Соответственно, возникает много социальных проблем, которые, как по методичке, создавали нам российские войска. Они методично перебивали все 15 вводов электроэнергии, которые питают наш город. И мы остались без электроэнергии на пятый день. Уже пять дней мы без электроэнергии (интервью записывалось 5 марта – "ГОРДОН"). Все наши тепловые подстанции работают от электроэнергии. Соответственно, мы остались без тепла. Все наши вышки мобильной связи работают от электроэнергии. Соответственно, мы остались без мобильной связи.

Но цинизму этому не было предела. Мы видим, что они методично начали работать еще до войны: они перебили нам основной водовод, который питал город Мариуполь водой. А уже на пятый день войны, объявленной Путиным нашей стране, Украине, и нападения на город Мариуполь мы потеряли еще и резервный источник водоснабжения. Мы остались без воды. Соответственно, они работали над тем, чтобы взять город в кольцо и взять его в блокаду. И окружить нас, чтобы мы были отрезаны от гуманитарных конвоев: продуктовых или медикаментозных. То есть мы не можем получить необходимую группу медикаментов и не можем получить необходимую группу товаров жизненной необходимости, к примеру детское питание. То есть они работали методично, чтобы закрыть город и создать внутреннее напряжение.

В силу того, что город закрылся и вел хорошую оборонительную работу силами Национальной гвардии и нашего героического полка "Азов", морской пехоты, – соответственно, город они штурмом взять не смогли за эти пять дней. Они начали засыпать нас авиабомбами, засыпать нас "Градами" и бить из гаубиц по мирным жилым кварталам. Если в первые пять дней войны жертвы – раненые, убитые – измерялись десятками и единицами, то на восьмой день это уже измерялось сотнями, а сейчас это уже, к сожалению, измеряется тысячами.

– Тысячи убитых?

– Сегодня тысячи раненых. Убитых подсчитать, к сожалению, очень сложно. Не хотелось бы, знаете, говорить о такой страшной войне и таких страшных цифрах. Но они действительно ужасают. Почему невозможно это подсчитать? Потому что шестой день, к сожалению, не прекращаются авиаудары, не прекращается артобстрел. Даже нет возможности выйти и посмотреть на тех людей, которые тебе дороги. К примеру, я посылал наших работников ГСЧС, чтобы они проверили, как там моя бабушка или как там моя мама, как там мой брат со своей семьей, которые сидят в подвале уже десятые сутки. Невозможно это сделать по одной простой причине: обстрелы не прекращаются. Обстрелы шестой день подряд.

Уничтожают самое ценное, что есть у нас: уничтожают нас, мариупольцев, уничтожают нас как нацию. То есть нет задачи освободить Мариуполь, как они кричали – что "мы идем освобождать восток Украины от чего-то". Непонятно чего. Хотя нас никто не захватывал. То есть задача – уничтожить нас как нацию. Есть задача освободить Украину от украинцев. Вот я это так себе вижу, к сожалению. Потому что они нас уничтожают. Методично, системно.

Фото: УНИАН

Почему? Потому что даже вот смотрите: раненые – сегодня мы с нашими героическими докторами спасаем их жизни десятые сутки подряд, – врачи не спят, живут в больницах со своими семьями... Они два дня назад обстреляли банк крови. Они понимают, что это необходимый продукт медикаментозный, который мог бы спасти десятки жизней. И они бьют по этому объекту. Они разбили две операционные горбольницы №2. Ударили именно по ним: по третьему-четвертому этажам. То есть они делают все, чтобы создать геноцид, уничтожить нас. И делают это системно и методично.

Мы просили, кричали и докричались, чтобы в той переговорной миссии, которая была от Украины на территории Беларуси с этими русско-фашистскими товарищами, – она состоялась, и первый вопрос – это был гуманитарный коридор из города Мариуполя. Чтобы зашел какой-то продуктовый обоз, чтобы зашла критичная группа медикаментов, чтобы мы получили возможность вывезти стариков, женщин, детей. И вроде такая зародилась надежда еще позавчера. Вчера мы начали системно этим заниматься, готовиться, какая-то даже появилась, знаете, эйфория радости, что нам удастся спасти 400 тысяч населения, которое сегодня находится в плену террористов, которые ведут эту ожесточенную войну, уничтожая нас как нацию. И в эфире среди нас, наверное, много тех людей, которые нас слышат или прослушивают – не знаю, как это даже назвать. Но только, как я сказал, у нас есть 50 автобусов, заправленных топливом. И мы готовы в любой момент: как только объявят тишину и откроют нам дорогу, чтобы мы прошли. Нас ночью обстреляли – там, где спрятали мы эти автобусы. Из этих 50 автобусов осталось 30. На данный момент другую локацию, куда мы спрятали эти автобусы, также обстреливают. Уже из этих 30 осталось 20. То есть сейчас, когда идут переговоры, возможно, о коридоре на следующий день – может не остаться уже просто автобусов, на которых мы будем эвакуировать. Это системная работа по уничтожению жителей города Мариуполя. Я так это назову. К сожалению, это так. И это страшно.

Террористическая организация Российская Федерация в лице своих войск и их главнокомандующего Путина держит в плену, в заложниках, 400 тысяч населения города Мариуполя

– Вадим, Мариуполь же в основном состоит из людей русских по национальности...

– Русские, украинцы, греки, армяне, евреи, поляки... Здесь мультикультурный, многонациональный город. Это всегда была наша сила. И мы никогда между собой не спорили. Мы были одной семьей. Почему? Потому что мы здесь родились, на этой земле – мы украинцы по духу. И мы с Украиной в сердце. И та ситуация 14-го года нас очень сильно закалила. И то развитие, которое получил город Мариуполь под украинским флагом, воспитало уже другое поколение украинцев, которые любят, вдохновляются сегодня своей страной. Мы написали и приняли в декабре стратегию до 30-го года, которую назвали как миссию себя, города, нас как мариупольцев: что мы строим будущее у моря с океаном возможностей для наших детей. И это всем понравилось. Мы приняли единогласно всем депутатским корпусом эту стратегию и строили уже планы, как мы будем создавать, развивать наш прекрасный город у моря.

Вот буквально не прошло и двух месяцев, как мы получили такой жесткий удар в спину от недружелюбного такого соседа. Никто не верил до конца, что такое может произойти в современном мире. Все слышали об этом, но не хотелось в это верить. Но когда ты видишь эти колоссальные разрушения, то ты понимаешь, что здесь нет задачи сохранить город, здесь нет задачи, как он говорил, "провести спецоперацию" и освободить жителей. Здесь задача – пробить коридор на Крым, стереть с лица земли город Мариуполь любой ценой. Вот сегодня такая задача выполняется.

Я кричу, я молю о помощи: все-таки дать возможность этого коридора, чтобы не так, как сегодня: когда объявляют режим тишины, я даю команду, запускаю коммуникацию, мы в трех локациях собираем людей, а в это время идет артобстрел мирного населения, которое приготовилось к эвакуации. Тот коридор, по которому мы должны были идти, – объявлена также эвакуация из этого коридора, потому что начались обстрелы, начались жесткие бои по этому маршруту. То есть это все ложь, это все вранье, это все сделано для того, чтобы – буду 200 раз повторять – уничтожить нас как нацию. Поэтому я прошу, я взываю, молю о помощи: помогите, спасите сегодня жителей Мариуполя. Дайте возможность выйти из города женщинам, детям и старикам. Ну я уже не знаю, что, Дмитрий, делать. Потому что никакие призывы к каким-то человеческим чувствам я понимаю, что не работают. И здесь только можно подключать все мировое сообщество, говорить о том, что сегодня террористическая организация – Российская Федерация – в лице своих войск и их главнокомандующего Путина держит в плену, в заложниках, 400 тысяч населения города Мариуполя.

Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

– Вадим, это видео увидят миллионы людей. Скажите, пожалуйста, в этой ситуации каков дух мариупольцев?

– Честно говоря, дух у нас достаточно сильный. Мы не сломлены. Но я смотрю на жителей. Конечно же, они очень подавлены. Надо просто понимать, что десятый день идет война. Нужно понимать, что шесть дней идет беспощадный огонь. Сложно находить в себе силы, но мы, насколько это сегодня возможно, держимся. Держимся и тешим себя надеждой, что, может быть, завтра с лучами первого солнца все-таки проснется хоть капелька любви просто к людям – обычным людям, мирным людям: женщинам, детям, старикам – и дадут возможность не умереть в этих руинах, в которые они сегодня превратили мой прекрасный город, а дать возможность выйти мирным жителям, которые просят сегодня, взывают, молятся о том, чтобы их дети имели продолжение жизни. И я сегодня молюсь вместе с жителями и прошу мировое сообщество, наших европейских партнеров, американских партнеров: помогите, спасите Мариуполь!

– Вадим, я недавно был в Мариуполе, видел эту красоту, которую там сделали горожане под вашим руководством. Скажите, пожалуйста, разрушения большие сейчас?

– Города Мариуполя больше нет, Дмитрий, – того, который вы видели.

– У меня нет слов. Слов нет... Я прошу вас: держитесь. Сегодня вечером это видео увидит весь мир. Держитесь. Мы с вами.

– Спасибо.

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