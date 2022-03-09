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Иноземцев: Если Запад хочет свергнуть Путина, то единственный работающий механизм – это путь Милошевича

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Иноземцев: К сожалению, первые дни войны показали, что ситуация в России с общественным сознанием гораздо хуже, чем можно было предположить
Иноземцев: К сожалению, первые дни войны показали, что ситуация в России с общественным сознанием гораздо хуже, чем можно было предположить
Скриншот: Boris Nemtsov Foundation / YouTube

Российский экономист, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне и директор Центра постиндустриальных исследований в Москве Владислав Иноземцев считает, что президента РФ Владимира Путина можно свергнуть и привлечь к ответственности подобным образом, как привлекли к ответственности экс-президента Сербии Слободана Милошевича. Такое мнение Иноземцев высказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Милошевич в 1989–1997 годах был президентом Сербии, затем, в 19972000 годах, – президентом Союзной Республики Югославия. Его обвинили в геноциде и преступлениях против человечности, совершенных в 19911999 годах во время кровавых конфликтов на территории бывшей Югославии. ООН напомнила, что Милошевич был первым бывшим главой государства, который предстал перед Международным трибуналом, и первым лидером, обвинения которому были предъявлены еще в момент нахождения в должности. Процесс над Милошевичем начался в феврале 2002 года. Политик умер в марте 2006 года в камере тюрьмы Международного трибунала в Гааге еще до вынесения приговора.

"На мой взгляд, если речь идет о том, что Запад хочет свергнуть Путина (хотя я в этом не уверен), то единственный работающий механизм  это механизм, который был в свое время применен к Милошевичу. Если вы вспомните историю конца 1990-х годов, то идея заключалась в том, что Милошевич был официально объявлен военным преступником перед трибуналом, который был организован для этого, после чего была потребована его выдача. После этого он проиграл выборы и был выдан своими соратниками", – напомнил эксперт.

Он отметил, что в России "холодильник никогда не победит телевизор", олигархи не смогут ополчиться против Путина, поэтому создание трибунала и привлечение Путина к ответственности как военного преступника остается единственным выходом.

"К сожалению, первые дни войны показали, что ситуация в России с общественным сознанием гораздо хуже, чем можно было предположить. Несмотря на то, что вроде бы большинство населения должно понимать, что Украина – действительно братская страна, эта агрессия вызвала – не могу сказать, что патриотический подъем со времен Крыма, но по крайней мере значительную поддержку Путина (думаю, она сейчас без всяких преувеличений выше 6070%), полную апатию значительной части населения, очень небольшие акции протеста и готовность в общем и целом жить в очень тяжелых условиях, затягивать пояса, пересчитывать копейки, но по-прежнему верить своему сумасшедшему руководителю", – сказал Иноземцев.

Он прогнозирует, что в РФ будет "невероятный экономический спад", но "власть телевизора" закончится только после денацификации самой России, свержения Путина и "обратной промывки мозгов на протяжении нескольких лет". 

"Поэтому если бы Запад создал такой механизм, объявив официально Путина не подсанкционным лицом, а действительно убийцей и военным преступником первой категории, если бы потребовал его выдачи и если бы было объявлено, что санкции будут сняты на следующий день после того, как Путин уедет в Гаагу, я думаю, этот момент случился бы очень быстро, – считает экономист. – Но это бы сделали не олигархи. Думаю, там бы нашлось большое количество конкурирующих группировок, чтобы такое совершить". 

Он рассказал, что сейчас Запад не дает сигналов российской элите, при каких условиях санкции против страны будут сняты, поэтому Путин легко использует это для объединения олигархов вокруг себя. 

"Сейчас идет активнейшей упор на то, что какие бы санкции ни вводил Запад за последние годы, ни одна из них не была снята. То есть в данном случае Путин эксплуатирует тему о том, что Запад нас ненавидит, он хочет нас разрушить, он вводит санкции, он их вводит под предлогом каких-то там наших операций и он их никогда не снимет. Мол, это война, это бесконечная борьба с этим безумным Западом. Вот Западу нужно было бы подумать и четко сформулировать, когда он снимет эти санкции", – сказал Иноземцев. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouYube
Контекст:

Путин находится у власти в РФ с 2000 года. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

Утром 24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". После этого вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. 

Путин утверждает, что оккупанты в Украине атакуют только военную инфраструктуру. Но они с первых часов вторжения бьют по гражданским объектам, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня и наносит авиаудары. 

С начала вторжения РФ в Украину, по данным ООН, погибло не менее 474 мирных жителей

Действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, подчеркнул Зеленский.  

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Слушания начались 7 марта

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан 28 февраля лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он подчеркнул, что есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечества.

Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в ЕСПЧ, потребовав, среди прочего, в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, санкции, протесты, Гаагский трибунал, Гаага, Алеся Бацман, олигархи, война России против Украины, трибунал, Владислав Иноземцев, Слободан Милошевич
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