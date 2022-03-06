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Россияне вышли на митинги против войны с Украиной. Почти 4 тыс. человек задержали

Россияне протестуют против войны с Украиной
Россияне протестуют против войны с Украиной
Фото: EPA

В разных городах России сегодня проходят митинги против российского вторжения в Украину. По данным "ОВД-Инфо" на 18.15 силовики задержали уже 3918 протестующих в 53 городах.

В Москве на митинг вышли 2500 протестующих, отмечает "Москва 24". Видео с московского митинга в своем Twitter публикует ФБК. Москвичи выходили на Манежную площадь, к Большому театру и в других районах города. Они скандировали: "Нет войне".

Как сообщает "Москва 24", в российской столице задержали 1700 протестующих.

После начала задержаний в Москве один из автозаков с задержанными попал в ДТП и перевернулся, отмечает ФБК.

Москва
Задержание протестующих в Москве

Также митинг прошел и в Санкт-Петербурге, там вышли 1500 человек, сообщает ТАСС. 750 из них задержали. ФБК отмечает, что россияне собирались на Гостином дворе.

Санкт-Петербург
Задержание протестующих в Санкт-Петербурге

Менее многочисленные митинги прошли и в других регионах России, например в Екатеринбурге.

По данным "ОВД-Инфо" на протесты также вышли жители Новосибирска, Тюмени, Перми, Омска, Красноярска, Иркутска, Саратова, Ростова-на-Дону, Уфы, Краснодара, Челябинска, Казани, Нижнего Новгорода, Воронежа, Владивостока, Рязани, Томска и многих других городов.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

2 марта находящийся в заключении российский оппозиционер Алексей Навальный призвал россиян выходить на улицы для участия в акциях протеста против войны, которую начала Россия в Украине. Он призвал выходить на главную площадь вашего города каждый будний день в 19.00 и в 14.00 в выходные и праздники.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Москва, Санкт-Петербург, митинг, Омск, Воронеж, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Уфа, Саратов, Рязань, Красноярск, Пермь, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Томск, Тюмень, Челябинск, задержание, Иркутск
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