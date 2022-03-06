Россияне вышли на митинги против войны с Украиной. Почти 4 тыс. человек задержали

В Москве на митинг вышли 2500 протестующих, отмечает "Москва 24". Видео с московского митинга в своем Twitter публикует ФБК. Москвичи выходили на Манежную площадь, к Большому театру и в других районах города. Они скандировали: "Нет войне".
Как сообщает "Москва 24", в российской столице задержали 1700 протестующих.
Москва. Манежная площадь.— ФБК (@fbkinfo) March 6, 2022
Нет войне!
НАШ СПЕЦЭФИР: https://t.co/Xf0KYRV54p pic.twitter.com/bkUoHChDI9
Люди в Москве, у Никольской (улицу оцепили)— ФБК (@fbkinfo) March 6, 2022
НАШ СПЕЦЭФИР: https://t.co/Xf0KYRV54p pic.twitter.com/C2Jysnpgt3
Москва, у Большого театра— ФБК (@fbkinfo) March 6, 2022
Нет войне! pic.twitter.com/zJkvrivbmL
После начала задержаний в Москве один из автозаков с задержанными попал в ДТП и перевернулся, отмечает ФБК.
Москва— ФБК (@fbkinfo) March 6, 2022
Автозак с задержанными врезался в столб и перевернулся
НАШ СПЕЦЭФИР: https://t.co/Xf0KYRV54p pic.twitter.com/sFNgiXb9Ff
Также митинг прошел и в Санкт-Петербурге, там вышли 1500 человек, сообщает ТАСС. 750 из них задержали. ФБК отмечает, что россияне собирались на Гостином дворе.
В Петербурге собираются люди на Гостином дворе — митинг против войны с Украиной— ФБК (@fbkinfo) March 6, 2022
НАШ СПЕЦЭФИР: https://t.co/Xf0KYRV54p pic.twitter.com/K0CysUTbfF
Петербург!— ФБК (@fbkinfo) March 6, 2022
НАШ СПЕЦЭФИР: https://t.co/Xf0KYRV54p pic.twitter.com/oPUJC4Ey4E
Менее многочисленные митинги прошли и в других регионах России, например в Екатеринбурге.
Смелые люди в Екатеринбурге— ФБК (@fbkinfo) March 6, 2022
НАШ СПЕЦЭФИР: https://t.co/Xf0KYRV54p pic.twitter.com/hdBOSJGZJg
По данным "ОВД-Инфо" на протесты также вышли жители Новосибирска, Тюмени, Перми, Омска, Красноярска, Иркутска, Саратова, Ростова-на-Дону, Уфы, Краснодара, Челябинска, Казани, Нижнего Новгорода, Воронежа, Владивостока, Рязани, Томска и многих других городов.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
2 марта находящийся в заключении российский оппозиционер Алексей Навальный призвал россиян выходить на улицы для участия в акциях протеста против войны, которую начала Россия в Украине. Он призвал выходить на главную площадь вашего города каждый будний день в 19.00 и в 14.00 в выходные и праздники.