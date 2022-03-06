Россияне вышли на митинги против войны с Украиной. Почти 4 тыс. человек задержали

В Москве на митинг вышли 2500 протестующих, отмечает "Москва 24". Видео с московского митинга в своем Twitter публикует ФБК. Москвичи выходили на Манежную площадь, к Большому театру и в других районах города. Они скандировали: "Нет войне".

Как сообщает "Москва 24", в российской столице задержали 1700 протестующих.

Москва, у Большого театра



Нет войне! pic.twitter.com/zJkvrivbmL — ФБК (@fbkinfo) March 6, 2022

После начала задержаний в Москве один из автозаков с задержанными попал в ДТП и перевернулся, отмечает ФБК.

Москва



Автозак с задержанными врезался в столб и перевернулся



НАШ СПЕЦЭФИР: https://t.co/Xf0KYRV54p pic.twitter.com/sFNgiXb9Ff — ФБК (@fbkinfo) March 6, 2022

Задержание протестующих в Москве

Также митинг прошел и в Санкт-Петербурге, там вышли 1500 человек, сообщает ТАСС. 750 из них задержали. ФБК отмечает, что россияне собирались на Гостином дворе.

В Петербурге собираются люди на Гостином дворе — митинг против войны с Украиной



НАШ СПЕЦЭФИР: https://t.co/Xf0KYRV54p pic.twitter.com/K0CysUTbfF — ФБК (@fbkinfo) March 6, 2022

Задержание протестующих в Санкт-Петербурге

Менее многочисленные митинги прошли и в других регионах России, например в Екатеринбурге.

По данным "ОВД-Инфо" на протесты также вышли жители Новосибирска, Тюмени, Перми, Омска, Красноярска, Иркутска, Саратова, Ростова-на-Дону, Уфы, Краснодара, Челябинска, Казани, Нижнего Новгорода, Воронежа, Владивостока, Рязани, Томска и многих других городов.