Навальный призвал россиян в РФ и за границей выйти на митинг против войны с Украиной 6 марта

"Восемь дней назад нашу страну стали считать абсолютным злом. Восемь дней на украинские города падают бомбы и ракеты. Гибнут тысячи людей, и никто так и не понял, ради чего", – говорится в обращении.

Навальный и его команда уверены в том, что "все это из-за одного человека" – президента РФ Владимира Путина, который начал бомбить мирные города Украины, а у своей страны "отнял экономику, отношения с миром и надежду на будущее".

"Из-за Путина сейчас для многих "Россия" значит "война". Но это не так. Не Россия напала на Украину, а Путин... Россиян не спросили, хотят ли они войны. В России, которую мы любим и которой гордимся, миллионы людей против этого безумия", – заявляют российские оппозиционеры.

Они напомнили, что "в бомбоубежищах и на линии фронта куда ужаснее, чем на сутках в спецприемнике", и призвали россиян выходить на улицы, чтобы "весь мир увидел, что Путин – это не Россия".

Обращение адресовано и к тем россиянам, которые "уехали из России, потому что не могли больше мириться с наступлением военной диктатуры". Их призывают выходить на митинги в городах, где они живут, чтобы показать, что россияне не хотят войны.

"Каждый будний день в 19.00, но самое главное – в это воскресенье, 6 марта, в 14.00 – на центральных площадях всех городов России и мира. Москва – Манежная площадь, Петербург – Гостиный двор. За достоинство. Против Путина. За Россию. Против войны", – завершается обращение.