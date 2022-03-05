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Навальный призвал россиян в РФ и за границей выйти на митинг против войны с Украиной 6 марта

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Навальный призывает россиян протестовать против войны с Украиной
Навальный призывает россиян протестовать против войны с Украиной
Фото: EPA

Российский оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в колонии, и его команда призвали россиян выйти на массовый митинг против войны с Украиной. Воззвание опубликовано 4 марта на сайте политика, его также озвучили соратники Навального Леонид Волков и Иван Жданов.

"Восемь дней назад нашу страну стали считать абсолютным злом. Восемь дней на украинские города падают бомбы и ракеты. Гибнут тысячи людей, и никто так и не понял, ради чего", – говорится в обращении.

Навальный и его команда уверены в том, что "все это из-за одного человека" – президента РФ Владимира Путина, который начал бомбить мирные города Украины, а у своей страны "отнял экономику, отношения с миром и надежду на будущее".

"Из-за Путина сейчас для многих "Россия" значит "война". Но это не так. Не Россия напала на Украину, а Путин... Россиян не спросили, хотят ли они войны. В России, которую мы любим и которой гордимся, миллионы людей против этого безумия", – заявляют российские оппозиционеры.

Они напомнили, что "в бомбоубежищах и на линии фронта куда ужаснее, чем на сутках в спецприемнике", и призвали россиян выходить на улицы, чтобы "весь мир увидел, что Путин – это не Россия". 

Обращение адресовано и к тем россиянам, которые "уехали из России, потому что не могли больше мириться с наступлением военной диктатуры". Их призывают выходить на митинги в городах, где они живут, чтобы показать, что россияне не хотят войны. 

"Каждый будний день в 19.00, но самое главное – в это воскресенье, 6 марта, в 14.00 – на центральных площадях всех городов России и мира. Москва – Манежная площадь, Петербург – Гостиный двор. За достоинство. Против Путина. За Россию. Против войны", – завершается обращение.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". 

Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали более 350 мирных жителей (более свежих данных власти не публиковали), ранения получили более 2 тыс. человек. По состоянию на 4 марта погибло 28 детей.

Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. 

Зеленский заявил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

В связи с полномасштабным вторжением в Украину мировое сообщество наложило на РФ различные санкции и продолжает их расширять. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару, а экономика оказалась на грани дефолта

Теги: Владимир Путин, оппозиция, Алексей Навальный, протесты, митинг, российская агрессия, война России против Украины, Леонид Волков, акции протеста, Иван Жданов
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