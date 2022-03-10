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Чичваркин: В ближайшие недели лобстеры и фуа-гра в Москве никуда не денутся, параллельно в РФ могут прийти десятки тысяч гробов с солдатами

 
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Чичваркин: Запасов в холодильнике хватит на эту весну
Чичваркин: Запасов в холодильнике хватит на эту весну
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Живущий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин считает, что россияне уже начинают ощущать введенные из-за нападения на Украину санкции, но пока многие из них не могут до конца осознать, с чем связано ухудшение уровня их жизни. Об этом бизнесмен сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Санкции очень сильно душат простых россиян, очень многие теряют работу... Но, вы знаете, есть племя где-то в Южной Америке, у которого до сих нет четкой причинно-следственной связи между сексом и деторождением. То есть сексом они занимаются, потому что свадьба и потому что это приятно, а деторождение – потому что Великий Ктулху дает им ребенка. Причина и связь [в России тоже] пока установлена далеко не у всех. Прозрение происходит, оно происходит стремительно, но запасов в холодильнике хватит на эту весну", – сказал Чичваркин. 

Бизнесмен обратил внимание, что сейчас российские власти хотят стабилизировать курс рубля. Он отметил, что финансовый и экономический блок в российском правительстве при президенте РФ Владимире Путине всегда был очень сильный. В нынешних условиях, по мнению бизнесмена, ему тоже удастся некоторое время удерживать ситуацию. 

"Надо отдать должное: куда-куда, а туда Путин поставил людей, которые с калькулятором в ладах и экономические законы знают. Это так долго и стабильно держится не только потому, что феноменальная цена на нефть и газ. В Венесуэле такая же феноменальная цена на нефть, которой там до хера, но тем не менее они живут впроголодь", – сказал бизнесмен. 

Он привел примерные аргументы людей, финансовое состояние которых ухудшилось: "Зато мы ждем величия! Вот-вот оно наступит. А мы ничего, блокаду пережили, но потом наступило величие. Вот и сейчас – такая же блокада, но ничего, подавятся, бл...дь. Но потом нас ждет величие. Наконец эту самую большую катастрофу XX века – развал СССР – исправим и соберем назад наши русские земли. Ничего, поедим кору, бл...дь, зато на карте не 1/6 будет, а 1/5".

Бизнесмен сказал, что "это сложно лечится", возможно, "не лечится вообще". 

Гордон спросил, а как переживают эту ситуацию миллионы жителей Москвы, "которые жили в благополучии, спокойствии и сытости".

"И там оно еще какое-то время пробудет, потому что у нас страна-головастик. "Жирная столица обезжиренной Руси", как сказал [российский поэт Дмитрий] Быков. Кафешечки еще будут, еще летние веранды будут полные по весне. И устрицы, и кальмары с икрой сверху, и лобстеры, и фуа-гра с трюфелями в ближайшие недели никуда не денутся. За эти недели могут прийти десятки тысяч гробов [с солдатами], будут уничтожены красивейшие города Украины и убиты люди, но на Рублевке как была фуа-гра, так [пока] и останется", – прогнозирует Чичваркин.

Он подчеркнул, что "санкции работают долго", а ракеты Javelin "летят три секунды".

"Нужно первичность понимать, что требовать от Запада", – считает бизнесмен.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". С тех пор российские вооруженные силы непрерывно атакуют разные населенные пункты во многих украинских областях. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня и наносит авиаудары.

По данным украинской стороны, за время войны в Украине Россия потеряла более 12 тыс. человек личного состава. Пока Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ, получили ранения

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы. 

США также ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа. Великобритания намерена отказаться от поставок российской нефтепродуктов до конца 2022 года. Европейский союз разрабатывает план, как быстро избавиться от зависимости от российских энергоносителей.

Сейчас, по данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, Россия – самая подсанкционная страна в мире. С 2014 года против нее ввели 5,6 тыс. ограничений, из них половину – за вторжение, начавшееся 24 февраля.

Санкции оказывают влияние на экономику России. Рубль уже неоднократно обновлял исторический минимум, последний раз – 9 марта. Международное рейтинговое агентство Fitch считает, что суверенный дефолт России неизбежен.

По данным Йельского университета, с начала российского вторжения более 300 иностранных компаний заявили об ограничении или прекращении работы в России, среди них Apple, Microsoft, McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, Mango, Zara, H&M и другие.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, санкции, экономика, Евгений Чичваркин, война России против Украины
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