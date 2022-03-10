Чичваркин: В ближайшие недели лобстеры и фуа-гра в Москве никуда не денутся, параллельно в РФ могут прийти десятки тысяч гробов с солдатами

"Санкции очень сильно душат простых россиян, очень многие теряют работу... Но, вы знаете, есть племя где-то в Южной Америке, у которого до сих нет четкой причинно-следственной связи между сексом и деторождением. То есть сексом они занимаются, потому что свадьба и потому что это приятно, а деторождение – потому что Великий Ктулху дает им ребенка. Причина и связь [в России тоже] пока установлена далеко не у всех. Прозрение происходит, оно происходит стремительно, но запасов в холодильнике хватит на эту весну", – сказал Чичваркин.

Бизнесмен обратил внимание, что сейчас российские власти хотят стабилизировать курс рубля. Он отметил, что финансовый и экономический блок в российском правительстве при президенте РФ Владимире Путине всегда был очень сильный. В нынешних условиях, по мнению бизнесмена, ему тоже удастся некоторое время удерживать ситуацию.

"Надо отдать должное: куда-куда, а туда Путин поставил людей, которые с калькулятором в ладах и экономические законы знают. Это так долго и стабильно держится не только потому, что феноменальная цена на нефть и газ. В Венесуэле такая же феноменальная цена на нефть, которой там до хера, но тем не менее они живут впроголодь", – сказал бизнесмен.

Он привел примерные аргументы людей, финансовое состояние которых ухудшилось: "Зато мы ждем величия! Вот-вот оно наступит. А мы ничего, блокаду пережили, но потом наступило величие. Вот и сейчас – такая же блокада, но ничего, подавятся, бл...дь. Но потом нас ждет величие. Наконец эту самую большую катастрофу XX века – развал СССР – исправим и соберем назад наши русские земли. Ничего, поедим кору, бл...дь, зато на карте не 1/6 будет, а 1/5".

Бизнесмен сказал, что "это сложно лечится", возможно, "не лечится вообще".

Гордон спросил, а как переживают эту ситуацию миллионы жителей Москвы, "которые жили в благополучии, спокойствии и сытости".

"И там оно еще какое-то время пробудет, потому что у нас страна-головастик. "Жирная столица обезжиренной Руси", как сказал [российский поэт Дмитрий] Быков. Кафешечки еще будут, еще летние веранды будут полные по весне. И устрицы, и кальмары с икрой сверху, и лобстеры, и фуа-гра с трюфелями в ближайшие недели никуда не денутся. За эти недели могут прийти десятки тысяч гробов [с солдатами], будут уничтожены красивейшие города Украины и убиты люди, но на Рублевке как была фуа-гра, так [пока] и останется", – прогнозирует Чичваркин.

Он подчеркнул, что "санкции работают долго", а ракеты Javelin "летят три секунды".

"Нужно первичность понимать, что требовать от Запада", – считает бизнесмен.

ВИДЕО