Центробанк РФ похоронил российский рубль как региональную конвертируемую валюту – член совета НБУ

"В полпервого ночи 9 марта Центробанк РФ похоронил российский рубль как региональную конвертируемую валюту. Отныне банкам в РФ запрещено продавать населению наличную валюту, а снимать валюту с валютных вкладов можно только в объеме до 10 000 долларов США, причем если валюта вклада не доллары, банки обязали выдавать только доллары", – напомнил Шапран.

Он отметил, что курс рубля на Forex "улетел" за 155 руб./$, а на наличном рынке Москвы на выходных купить американскую валюту можно было уже по 170–200 рублей.

"Понятно, что в ответ на такие действия появится черный рынок, и примерно к четвергу стартовая цена "зеленого" в белокаменной будет 200 рублей. Рынок раздвоится на "черный" наличный и "белый" безналичный. Безналичный будет регулироваться вручную, разрешениями и запретами на импорт и экспорт, а черный рынок будет реагировать только на сброс в систему наличной валюты и санкции. Как я ранее и предполагал, у Центробанка РФ было не все в порядке с валютными резервами. Очевидно, в ЗВР (золотовалютных резервах. – "ГОРДОН") было очень мало наличных, которые, в свою очередь, были представлены наличными долларами США и очень небольшим объемом евро. Скорее всего, доля ЗВР, замороженных в США, ЕС и Швейцарии, оказалась больше чем рассчитывали эксперты", – написал экономист.

Он объяснил, что на фоне грядущих ограничений ЦБ РФ на продажу золота из резервов, стала очевидной "крайне неприятная" для России правда о том, что крупным ресурсным компаниям просто объявить дефолт по евробондам не удастся, поскольку тогда их имущество за рубежом окажется под риском ареста и изъятия.

"Первое доказательство уже появилось – свои еврооблигации на 1,3 млрд долларов 7 марта погасил "Газпром". Погашенный выпуск был размещен в 2007 году с купоном 6,51% годовых, организаторами сделки выступили Morgan Stanley и Credit Suisse. А это означает, что в большинстве случаев долги перед нерезидентами придется отдавать "живой валютой", и не за счет замороженных ЗВР Центробанка, а за счет живых поступлений от экспорта газа. На практике это означает, что в платежном балансе РФ рисуется дыра, когда приток по товарному экспорту нивелируется минусом от необходимости гасить старые долги. Дефолт – не выход, т. к. сразу же станет вопрос о том, чьи трубы на дне Балтики и в ЕС, и чей там газ/нефть и т. д.", – считает экономист.

Член совета НБУ напомнил, что до конца лета только одному "Газпрому" нужно еще погасить облигаций на $1 млрд и 0,5 млрд швейцарских франков.

"Эта ситуация – беда и для самих госкорпораций, поскольку если только гасить облигации и не восполнять пассивы, то упадет объем оборотных средств таких компаний. Идея гасить обязательства рублями на специальный счет по курсу, нарисованному Центробанком, очень хитрая, но она не всем подойдет, вот Газпрому не подошла, т.е. она может лишь смягчить удар по госкорпорациям и крупному бизнесу, но не более того", – отметил Шапран.

Эксперт заявил, что сумма экономических потерь России из-за вторжения в Украину складывается уже из целого ряда факторов.

"Если заморозка ЗВР ЦБ РФ оценивалась примерно в два годовых ВВП Украины, то уменьшение оборотных средств корпоративного сегмента экономики выльется уже в два-три годовых ВВП Украины. Похоже, что кремлевским бухгалтерам пора взять калькулятор и подсчитать не только прямые затраты на творимые в Украине безобразия (примерно 20 млрд в день), а еще учесть замороженные ЗВР, плюс утрату части оборотного капитала хотя бы госкорпорациями и другие невосполнимые экономические потери (например, от удешевления акций госкомпаний, дисконтов на продажу золота из ЗВР, скидок на нефть марки Urals)", – резюмировал член совета Нацбанка Украины.