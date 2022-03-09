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Центробанк РФ похоронил российский рубль как региональную конвертируемую валюту – член совета НБУ

Виталий Шапран: Примерно к четвергу стартовая цена "зеленого" в белокаменной будет 200 рублей
Виталий Шапран: Примерно к четвергу стартовая цена "зеленого" в белокаменной будет 200 рублей
Фото: Vitaliy Shapran / Facebook

Решение Банка России запретить продажу населению наличную валюту и ввести ограничения на снятие валютных вкладов означает, что в платежном балансе России образуется "дыра", написал 9 марта в своем Facebook член совета Национального банка Украины Виталий Шапран. Эксперт считает, что теперь даже дефолт не решит проблемы российских государственных корпораций.

"В полпервого ночи 9 марта Центробанк РФ похоронил российский рубль как региональную конвертируемую валюту. Отныне банкам в РФ запрещено продавать населению наличную валюту, а снимать валюту с валютных вкладов можно только в объеме до 10 000 долларов США, причем если валюта вклада не доллары, банки обязали выдавать только доллары", – напомнил Шапран.

Он отметил, что курс рубля на Forex "улетел" за 155 руб./$, а на наличном рынке Москвы на выходных купить американскую валюту можно было уже по 170–200 рублей.

"Понятно, что в ответ на такие действия появится черный рынок, и примерно к четвергу стартовая цена "зеленого" в белокаменной будет 200 рублей. Рынок раздвоится на "черный" наличный и "белый" безналичный. Безналичный будет регулироваться вручную, разрешениями и запретами на импорт и экспорт, а черный рынок будет реагировать только на сброс в систему наличной валюты и санкции. Как я ранее и предполагал, у Центробанка РФ было не все в порядке с валютными резервами. Очевидно, в ЗВР (золотовалютных резервах. – "ГОРДОН") было очень мало наличных, которые, в свою очередь, были представлены наличными долларами США и очень небольшим объемом евро. Скорее всего, доля ЗВР, замороженных в США, ЕС и Швейцарии, оказалась больше чем рассчитывали эксперты", – написал экономист.

Он объяснил, что на фоне грядущих ограничений ЦБ РФ на продажу золота из резервов, стала очевидной "крайне неприятная" для России правда о том, что крупным ресурсным компаниям просто объявить дефолт по евробондам не удастся, поскольку тогда их имущество за рубежом окажется под риском ареста и изъятия.

"Первое доказательство уже появилось – свои еврооблигации на 1,3 млрд долларов 7 марта погасил "Газпром". Погашенный выпуск был размещен в 2007 году с купоном 6,51% годовых, организаторами сделки выступили Morgan Stanley и Credit Suisse. А это означает, что в большинстве случаев долги перед нерезидентами придется отдавать "живой валютой", и не за счет замороженных ЗВР Центробанка, а за счет живых поступлений от экспорта газа. На практике это означает, что в платежном балансе РФ рисуется дыра, когда приток по товарному экспорту нивелируется минусом от необходимости гасить старые долги. Дефолт – не выход, т. к. сразу же станет вопрос о том, чьи трубы на дне Балтики и в ЕС, и чей там газ/нефть и т. д.", – считает экономист.

Член совета НБУ напомнил, что до конца лета только одному "Газпрому" нужно еще погасить облигаций на $1 млрд и 0,5 млрд швейцарских франков.

"Эта ситуация – беда и для самих госкорпораций, поскольку если только гасить облигации и не восполнять пассивы, то упадет объем оборотных средств таких компаний. Идея гасить обязательства рублями на специальный счет по курсу, нарисованному Центробанком, очень хитрая, но она не всем подойдет, вот Газпрому не подошла, т.е. она может лишь смягчить удар по госкорпорациям и крупному бизнесу, но не более того", – отметил Шапран.

Эксперт заявил, что сумма экономических потерь России из-за вторжения в Украину складывается уже из целого ряда факторов.

"Если заморозка ЗВР ЦБ РФ оценивалась примерно в два годовых ВВП Украины, то уменьшение оборотных средств корпоративного сегмента экономики выльется уже в два-три годовых ВВП Украины. Похоже, что кремлевским бухгалтерам пора взять калькулятор и подсчитать не только прямые затраты на творимые в Украине безобразия (примерно 20 млрд в день), а еще учесть замороженные ЗВР, плюс утрату части оборотного капитала хотя бы госкорпорациями и другие невосполнимые экономические потери (например, от удешевления акций госкомпаний, дисконтов на продажу золота из ЗВР, скидок на нефть марки Urals)", – резюмировал член совета Нацбанка Украины.

https://www.facebook.com/shapranv/posts/4997690673624812

Контекст:

Курсы евро и доллара на Мосбирже обновили исторические максимумы. К 10.34 (по Киеву) курс евро на Мосбирже достиг 129,86 руб., курс доллара – 120 руб.

Курс рубля начал падать на фоне санкций стран Запада после военного вторжения России в Украину 24 февраля.

Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы. 

7 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз работает над новыми санкциями против России из-за ее вторжения в Украину. Она не уточнила, какой сферы они будут касаться, но в тот же день написала в Twitter, что Европейский союз разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских нефти и газа. 8 марта США ввели запрет на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа.

Сейчас Россия самая подсанкционная страна в мире. С 2014 года против нее ввели 5,5 тыс. ограничений, из них половину – за полномасштабное вторжение, начавшееся 24 февраля.

Теги: евро, валюта, доллар, банки, экономика, дефолт, рубль, Банк России, вторжение, долги, евробонды, звр, еврооблигации, война России против Украины, курс рубля, Виталий Шапран, госкомпании
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